AGENDA CULTURAL O que fazer no Recife no final de semana: opções vão de shows de trap a festival de literatura Entre as atrações que movimentam a agenda cultural, estão espetáculos teatrais, apresentações musicais e exibições de filmes

Para quem está à procura de saber o que fazer no Recife e Região Metropolitana neste final de semana, uma boa notícia: não faltam opções. Com festivais de cinema, música e literatura, além de shows e espetáculos de teatro, as atrações são variadas.

Uma boa pedida é a 21ª edição do Festival Recifense de Literatura A Letra e A Voz, que começa nesta sexta-feira (6), reunindo escritores em uma programação totalmente gratuita. Ainda no esquema “1005 free”, o VI MOV - Festival Internacional de Cinema Universitário de Pernambuco segue com exibições de filmes de diferentes países. Para a galera do trap, o Festival 30Praum é um “prato cheio”, levando ao Classic Hall nomes como Delacruz, Matuê, Teto, Wiu e Derek. Essas e outras atrações estão na agenda cultural da Folha de Pernambuco. Confere aí:



SHOWS E EVENTOS

21º Festival Recifense de Literatura: A Letra e a Voz

Com Lirinha, Luna Vitrolira, Clarice Freire, Bell Puã e Cia. Fiandeiros de Teatro

Quando: Sexta-feira (6), sábado (7) e domingo (8)

Onde: Teatro do Parque e Av. Rio Branco, Bairro do Recife

Acesso gratuito

Informações:

Match ou Independência

Com Psycolari, Dearjonh, Thiago Rocha e Léo Galize

Quando: Sexta-feira (6), a partir das 21h

Onde: Paju Bar - Av. Manoel Borba, 693, Boa Vista

Ingressos a partir de R$ 10 via Sympla

Informações: @apajubar

Rock no Mamulengo

Com Writelove, Hady e DRVA

Quando: Sexta-feira (6), a partir das 20h

Onde: Teatro Mamulengo - Rua da Guia, 211, Bairro do Recife

Ingressos a partir de R$ 5 via Sympla

Informações: @barteatromamulengo

Baile da Independência

Com Labaredas e outras atrações

Quando: Sexta-feira (6), a partir das 17h

Onde: Clube dos Oficiais PM/CBM-PE - Av. João de Barros, 357, Boa Vista

Ingressos a partir de R$ 40 no site Blheteria Digital

Informações: (81) 3423-5792

Sexta na Pressão

Com Macfly, Kid Camaleão e DJ Sapo

Quando: Sexta-feira (6), a partir das 21h

Onde: Downtow PUB ZN - Rua Conselheiro Portela, 560, Aflitos

Ingressos a partir de R$ 25 via Sympla

Informações: @downtownpubzn



Feira de "Troca-Troca de Livros"

Quando: Sábado (7), das 12h às 17h

Onde: Shopping ETC (piso principal) - Av. Conselheiro Rosa e Silva, 1460, Aflitos

Acesso gratuito

Informações: @shoppingetcoficial

Festival 30Praum

Com Delacruz, Matuê, Teto, Wiu e Derek

Quando: Sábado (7), a partir das 21h

Onde: Classic Hall - Av. Governador Agamenon Magalhães, s/n

Ingressos a partir de R$ 110 no site Bilheteria Digital

Informações: (81) 3427-7501

Aniversário Samba do Dendê

Quando: Sábado (7), a partir das 15h30

Onde: NB Society - Rua das Crianças, 82, Bomba do Hemetério

Ingressos a partir de R$ 20 via Sympla

Informações: @nbsociety

Pop Que Pariu

Especial One Direction e Justin Bieber

Quando: Sábado (7), a partir das 20h

Onde: Downtow PUB ZN - Rua Conselheiro Portela, 560, Aflitos

Ingressos a partir de R$ 25 via Sympla

Informações: @downtownpubzn

Forró do Candeeiro

Com Cezzinha

Quando: Sábado (7), a partir das 20h

Onde: Centro Cultural Galeria Suassuna - Rua Itatiaia, 81, Apipucos

Acesso R$ 100 (show, visitação, e open de bebidas e petiscos) via Sympla

Informações: (81) 9 9252-4222

In The Dark

Quando: Sábado (7), a partir das 22h

Onde: Club Metrópole - Rua das Ninfas, 125, Soledade

Ingressos a partir de R$ 15 via Sympla

Informações: (81) 9 9828-1640 // (81) 9 9201-3807 (WhatsApp) // @clubmetropole

JORRA no Cais (Música Eletrônica Brasileiríssima)

Com Carlos do Complexo (RJ), Idlibra, Bobi e Camila Paz

Quando: Sábado (7), a partir das 20h

Onde: Cais do Porto (próximo ao Armazém 14) - Av. Alfredo Lisboa, 2A

Ingressos a partir de R$ 25 via Sympla

Informações: @golarrole

Festa Berlim

Com os DJ's Bruno Cezar, LaBRAc e Davi Leôncio, entre outros

Quando: Sábado (7), às 22h

Onde: Estelita Bar - Rua Saturnino de Brito, 385, Cabanga

Ingressos a partir de R$ 30 via Sympla

Informações: @estelita.recife



Independência e Frevo

Com DJ Urêa Beat Singer e Orquestra de Bolso

Quando: Sábado (7), a partir das 17h

Onde: Jardim Nascente - Rua Treze de Maio, 99, Carmo, Olinda

Ingressos a partir de R$ 25 via Sympla

Informações: @jardimnascenteolinda

Samba de Favela

Com Júnior Santos, Bloco do Samba e DJ Guilherme, entre outras atrações

Quando: Sábado (7), a partir das 16h

Onde: Clube Militar do Recife - Av. Governador Agamenon Magalhães, 2807, Boa Vista

Ingressos a partir de R$ 20 via Sympla

Informações: @circulomilitaroficialdorecife

Lançamento do clipe "Meu Plano", de Natália Santana

Quando: Sábado (7), às 18h

Onde: Casa Buliçosa - Rua Capitão Lima, 269, Santo Amaro

Couvert R$ 10 (na entrada)

Informações: @casabulicosa

Som na Praça: show da cantora Sandra Mello

Quando: Sábado (7), a partir das 18h30

Onde: Shopping Costa Dourada (Praça de Alimentação) - Rodovia PE 60, Km 3, Cabo de Santo Agostinho

Acesso gratuito

Informações: @shoppingcostadourada

Mombojó, DJ Urêa Beat Singer e DJ Sapo

Quando: Domingo (8), a partir das 18h

Onde: Downtow PUB ZN - Rua Conselheiro Portela, 560, Aflitos

Ingressos a partir de R$ 30 via Sympla

Informações: @downtownpubzn

Panorama Dança

"Meu Corpo Universo" e "Terreira Trajetória"

Quando: Domingo (8), às 17h

Onde: Paço do Frevo - Praça do Arsenal, s/n, Bairro do Recife

Acesso gratuito

Informações: @pacodofrevo

Carnaval em Olinda

Com Ed Carlos, Orquestra Fi do lunga, Maestro Alex Campos e os Brincantes das Ladeiras

Quando: Domingo (8), a partir das 16h

Onde: Restaurante Fi do Lunga - Travessa Municipal, 9, Carmo, Olinda

Informações: (81) 9 9641-0081 // @fidolunga

TEATRO

4 Amigos: "Fila de Piadas"

Com Dihh Lopes, Thiago Ventura, Afonso Padilha e Márcio Donato

Quando: Sexta-feira (6), às 21h

Onde: Teatro Guararapes (Centro de Convenções de Pernambuco) - Av. Professor Andrade Bezerra, s/n, Salgadinho, Olinda

Ingressos a partir de R$ 60 via Sympla

Informações: (81) 3182-8000

"Jogando Conversa Fora", com Flávio Andradde

Quando: Sexta-feira (6), às 20h

Onde: Teatro RioMar - Av. República do Libano, 251, Pina

Ingressos a partir de R$ 60 no site do Teatro ou na bilheteria

Informações: @teatroriomarrecife

Planeta Doce, com Palhaço Chocolate

Quando: Domingo (8), 10h

Onde: Teatro Boa Vista - Rua Dom Bosco, Boa Vista

Ingressos a partir de R$ 40 via Sympla

Informações: (81) 2129-5961

Stand-up Comedy "Pegando Carona", com Joab Ribeiro e Marcíclio Rodrigues

Quando: Domingo (8), às 19h30

Onde: Teatro Barreto Júnior - Rua Estudante Jeremias Bastos, Pina

Ingressos a partir de R$ 25 via Sympla

Informações: (81) 3302-5914

O Mundo Mágico de Peter Pan

Quando: Domingo (8), às 16h30

Onde: Teatro Luiz Mendonça (Parque Dona Lindu, Boa Viagem)

Ingressos a partir de R$ 40 via Sympla

Informações: (81) 3355-9821

Divertidamente no Teatro

Quando: Domingo (8), às 16h

Onde: Teatro Barreto Júnior - Rua Estudante Jeremias Bastos, Pina

Ingressos a partir de R$ 40 via Sympla

Informações: (81) 3302-5914

EXPOSIÇÕES



"Centenário de Abelardo da Hora"

Quando: sem previsão de término

Onde: Shopping Recife (próximo às lojas Schutz, 1º piso; e em frente à Lucinha Cascão , 2º piso) - Rua Padre Carapuceiro, 777, Boa Viagem - Recife/PE

Visitação gratuita

Informações: @shoppingrecife

"Silêncio Retumbante", de Izidorio Cavalcanti

Quando: até 15 de setembro

Onde: Museu de Arte Moderna Aloísio Magalhães (Mamam) - Rua da Aurora, 265, Boa Vista - Recife/PE

Acesso gratuito

Informações: (81) 3355-6870 / 3355-6871 / 3355-6872

Visitação: de quarta a sexta das 10h às 17h; sábados e domingos, das 10h às 16h.



"Lula Cardoso Ayres - Caminhos de Ida, Caminhos de Volta"

Quando: até 28 de setembro

Onde: Galeria Marco Zero - Av. Domingos Ferreira, 3393, Boa Viagem

Acesso gratuito

Informações: (81) 9 8268-3393 // [email protected]



Visitação: de segunda a sexta das 10h às 19h; sábados, das 10h às 17h

"Michelangelo: O Mestre da Capela Sistina"

Quando: até 30 de setembro

Onde: RioMar Recife (Piso L3) - Av. República do Líbano, 251, Pina

Ingressos a partir de R$ 30 no site Bilheteria Digital

Informações: @michelangelo.capela.sistina

Visitação: segunda a sexta, das 10h às 17h; Sábados e domingos, das 12h às 19h30



"Sonhava-se muito com o mar e as formidas", da artista Aurora Caballero

Quando: até 5 de outubro

Onde: Arte Plural Galeria (APG) - Rua da Moeda, 140, Bairro do Recife

Acesso gratuito

Informações: @arte_plural_galeria



Visitação: de segunda a sexta-feira, das 9h às 18h; sábados, das 14h às 18h

"Mutirão" - 60 anos do Movimento de Cultura Popular

Quando: até 3 de novembro

Onde: Fundaj Derby (Galeria Vicente do Rego Monteiro) - Rua Henrique Dias, 609

Acesso gratuito

Informações: (81) 3073-6387



CINEMA



VI MOV - Festival Internacional de Cinema Universitário de Pernambuco

Com exibições de filmes nacionais e internacionais

Quando: Até sábado (7)

Onde: Teatro do Parque e Cinema da Fundação (sala Museu)

Acesso gratuito

Informações: @movfestival

"Os Fantasmas Ainda se Divertem: Beetlejuice Beetlejuice"

SINOPSE: Direção: Tim Burton . Beetlejuice está de volta! Depois de uma tragédia familiar inesperada, três gerações da família Deetz voltam para casa em Winter River. Ainda assombrada por Beetlejuice, a vida de Lydia vira de cabeça para baixo quando sua filha adolescente rebelde, Astrid, descobre a misteriosa maquete da cidade no sótão, e o portal para a vida após a morte é acidentalmente aberto. Com problemas em ambos os reinos, é apenas uma questão de tempo até que alguém diga o nome de Beetlejuice três vezes, e o demônio travesso volte para levar ao mundo seu próprio estilo de caos.

"Hellboy e o Homem Torto"

SINOPSE: Direção: Bryan Taylor. Hellboy se une a um agente novato da B.P.D.P. na década de 1950 e são enviados para os Apalaches. Lá, descobrem uma remota e assombrada comunidade, dominada por bruxas e liderada pelo sinistro demônio local, conhecido como O Homem Torto. À medida que exploram os mistérios sombrios deste lugar isolado, Hellboy confronta segredos enterrados de seu próprio passado, levando-o a uma batalha épica contra forças malignas que ameaçam desencadear o caos sobre o mundo.

"Othelo, o Grande"

SINOPSE: Direção: Lucas H. Rossi. Sebastião Bernardes de Souza Prata, o Grande Otelo, foi um dos maiores atores e comediantes do Brasil, usando esse espaço para moldar sua própria narrativa e discutir o racismo institucional que o assombrou por oito décadas, duas ditaduras e mais de uma centena de filmes.

