ESPETÁCULO Grupo paulista Barracão Cultural realiza turnê do espetáculo "Nós" em Pernambuco O espetáculo teve sua estreia em 2019, e já circulou por diferentes parques e espaços culturais da capital paulista e de cidades do interior do estado de São Paulo. No Nordeste, as apresentações já passaram por Fortaleza, João Pessoa e Natal.

Com um enredo inspirado na obra homônima da ilustradora e escritora de livros infanto-juvenis ítalo-brasileira Eva Furnari, o espetáculo “Nós” foi criado e produzido pelo núcleo paulista Barracão Cultural e chega a Pernambuco, para uma série de apresentações em Recife, Olinda, Limoeiro, Arcoverde e Tacaimbó.

A peça será apresentada em locais ao ar livre, nos dias 8, em Limoeiro; 12,em Tacaimbó; dia 13, será em Arcoverde; dia 14 e 16, em Recife; e dia 15 em Olinda. Haverá ainda duas apresentações no Recife: na Livraria do Jardim (14); e no Sítio da Trindade (16).

O projeto conta com acessibilidade em Libras e patrocínio do Instituto Cultural Vale, via Lei Federal de Incentivo à Cultura (Lei Rouanet) para sua realização. Toda a programação é gratuita e livre para todos os públicos. No Nordeste, as apresentações já passaram por Fortaleza, João Pessoa e Natal.

Inspirado na obra homônima da ilustradora e escritora de livros infanto-juvenis ítalo-brasileira Eva Furnari, “Nós” narra a trajetória de Mel, uma garota que nasceu em um repolho mofado na pequena Pamongas, onde vivia feliz e rodeada por borboletas, motivo de brincadeiras e zombarias por parte dos habitantes ‘normais’ da cidade.

Um dia, de tanto segurar as mágoas e o choro, Mel acaba com o corpo cheio de nós, cada um mais apertado que o outro. Por conta disso, ela convence seus pés a ir embora para um lugar distante, quando tem a chance de vivenciar uma jornada repleta de aventuras e descobertas.

O espetáculo teve sua estreia em 2019. Desde então, circulou por diferentes parques e espaços culturais da capital paulista e de cidades do interior do estado de São Paulo. Em 2021, pela Secretaria de Cultura de SP, fez apresentações nos teatros distritais. Circulou por escolas públicas da cidade de São Paulo e fez a abertura do Projeto Recreio nas Férias.

Sobre a Barracão Cultural

A Barracão Cultural é um núcleo de criação e produção sediado em São Paulo. Tem como proposta realizar projetos que priorizem a pesquisa de temas e de linguagem que sejam acessíveis e atendam a diferentes públicos.

Desenvolve, há 22 anos, um exercício permanente de criação e produção de espetáculos. As montagens da Barracão receberam ou foram indicadas aos principais prêmios de teatro de São Paulo. Foi a festivais e mostras no Brasil. Este é o terceiro espetáculo de rua da companhia, que já realizou os bem-sucedidos “O Tribunal de Salomão”, em 2011; e “A Condessa e o Bandoleiro”, em 2014.

PROGRAMAÇÃO

Turnê do espetáculo “Nós” em Pernambuco

Limoeiro

Quando: Dia 8 de setembro, às 17h

Onde: Praça da Bandeira, S/N, Centro

Tacaimbó

Quando: Dia 12 de setembro, às 17h

Onde: Teatrinho Dona Benedita - Rua Inês de Souza Teixeira, S/N, Centro

Arcoverde

Quando: Dia 13 de setembro, às 19h30

Onde: Estação da Cultura - Av. Zeferino Galvão, S/N, Centro

Recife

Quando: Dia 14 de setembro, às 17h

Onde: Livraria do Jardim - Av. Manoel Borba, n.º 292, Boa Vista

Quando: Dia 16 de setembro, às 14h

Onde: Sítio da Trindade - Estrada do Arraial, n.º 3259, Casa Amarela

Olinda

Quando: Dia 15 de setembro, às 16h

Onde: Mercado Eufrásio Barbosa - Largo do Varadouro, S/N, Varadouro

