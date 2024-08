"Elis, A Musical": espetáculo retorna a Pernambuco em outubro

A- A+

O espetáculo "Elis, A Musical" volta a ser apresentado em Pernambuco em outubro. Nos dias 4 e 5, a montagem sobre a trajetória de Elis Regina sobe ao palco do Teatro Guararapes, em Olinda.

A peça teatral, que estreou em 2013, já fez 360 apresentações e alcançou um público de 380 mil espectadores, passando por diversas cidades brasileiras. Celebrando uma década de sucesso, a produtora Aventura preparou uma temporada especial.

O público recifense vai poder conferir uma versão atualizada do musical, com novidades no elenco, nos figurinos e na cenografia, que já passou por Rio de Janeiro, São Paulo, Belo Horizonte, Curitiba, Porto Alegre, Goiânia e Fortaleza.



Na nova turnê, direção permanece nas mãos de Dennis Carvalho e Laila Garin segue interpretando a icônica cantora gaúcha, que a fez despontar nacionalmente. Ela alterna o papel com a atriz Lilian Menezes.

Com texto de Nelson Motta e Patrícia Andrade, o espetáculo reconta episódios da curta e turbulenta vida de Elis. Essa linha do tempo é embalada por mais de mais de 50 canções que ficaram marcadas na voz da artista, como "O Bêbado e o Equilibrista" e "Alô, Alô, Marciano".

Serviço:

"Elis, a Musical"

Dias 4, às 20h, e 5, às 16h e 20h, de outubro

No Teatro Guararapes (Av. Prof. Andrade Bezerra, s/n, Salgadinho, Olinda)

Ingressos a partir de R$ 21, à venda no teatro e no site Cecon Tickets



