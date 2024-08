A- A+

MÚSICA Quanto custa ver o show do Oasis em Londres? Não vai ser barato... Passagem, hospedagem e um câmbio nada favorável dificultam a vida dos fãs que sonham ver a banda no Reino Unido

Desde que os irmãos Liam e Noel Gallagher anunciaram, na terça-feira (27), que o Oasis estará de volta em 2025 para uma turnê no Reino Unido e na Irlanda, fãs brasileiros têm usado as redes sociais para pedir à banda que venha ao país ou ainda para prometer verdadeiros sacrifícios financeiros para ver os ídolos em solo britânico. Vai que eles brigam de novo e não esticam a turnê por aqui...

O Oasis se apresentará na Inglaterra, no País de Gales, na Escócia e na Irlanda entre julho e agosto do ano que vem, ou seja, em plena alta temporada, o que contribui para preços mais altos em passagens aéreas e hotéis. Sem falar na menor disponibilidade de quartos e de passagens.





Quem sonha estar presente em um dos quatro shows que Liam, Noel e cia farão no histórico estádio de Wembley, em Londres (25 e 26 de julho e 2 e 3 de agosto), pode se preparar.

Primeiro, a cotação da libra esterlina, moeda oficial do Reino Unido, não anda nada favorável. Ao câmbio de 28 de agosto, a moeda britânica valia R$ 7,34. Ou seja, para comprar £ 1, o brasileiro precisa desembolsar R$ 7,34. Um Big Mac, por exemplo, custa £ 4,99 (o equivalente a R$ 36,63). O popular fish and chips pode variar de £ 10, 95 a £ 21 (entre R$ 80,38 e R$ 154,15). Salgado, não é?

Embora a banda ainda não tenha divulgado o valor dos ingressos (que serão colocados à venda no sábado, 31), a impressa britânica calcula que os shows devem custar entre £ 100 e £ 140 (R$ 734 e R$ 1027,65), o que, convenhamos, não é tão distante do valor que se paga em shows do mesmo porte no Brasil.

A passagem pode variar: um voo direto entre o Rio de Janeiro e Londres pela britânica British Airways pode custar cerca de R$ 6 mil. Já a espanhola Iberia tem tarifas mais em conta, por volta de R$ 5.300, mas a escala em Madri faz o voo passar de 11 horas de duração para 17 horas.

Sites de hospedagem prometem albergues em Londres por preços camaradas, coisa de R$ 200 a R$ 300 a diária, mas a maioria deles fica afastado do centro da cidade. É bom lembrar que Londres é dividida em zonas e quanto mais distante do centro, mais caro o transporte. O barato pode sair caro.

No caso dos hotéis, o valor é mais alto. Nos de estilo bed & breakfast, as diárias podem custar em torno de £ 230 (R$ 1680). Mas, em agosto, tradicional mês de férias na Europa, os mesmos quartos podem custar £ 1000 (R$ 7 mil).

Mesmo que você compre a tarifa mais barata (fazendo escala e sem despacho de bagagem), fique num quarto de albergue por, digamos, quatro dias, e coma big mac nas três refeições do dia, prepare-se: a viagem não sairá por menos de R$ 8 mil.

