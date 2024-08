A- A+

INFANTIL Patati e Patatá: palhaços apresentam espetáculo no Recife em setembro Dupla celebra 40 anos de trajetória em show no Teatro RioMar

Patati e Patatá, dupla de palhaços famosa em todo Brasil, completa 40 anos. Para celebrar, o show “Sorrir e Brincar” está em turnê e chega ao Recife no dia 29 de setembro, às 14h, no Teatro RioMar.

O espetáculo promete ser um mergulho nostálgico. No repertório, canções e coreografias marcantes, como “Dança do Macaco”, “Lorô” e “Ronco do Vovô”.

Com um cenário colorido e vibrante, “Sorrir e Brincar” é um show voltado para diferentes gerações. A produção combina música, teatro e humor, celebrando a trajetória dos palhaços.



Patati e Patatá iniciaram a carreira na década de 1980, mas foi em 2010, com o lançamento do álbum “Brincando com Patati e Patatá”, que os palhaços se tornaram conhecidos em todo o País.

Serviço:

Espetáculo “Sorrir e Brincar”, de Patati e Patatá

Quando: 29 de setembro, às 14h

Onde: Teatro RioMar Recife (Av. República do Líbano, 251, Pina - Recife)

Ingressos a partir de R$ 70, à venda no site Uhuu e na bilheteria do teatro



