"A Missão de Sandy Bochechas": saiba tudo sobre o novo filme derivado de Bob Esponja

“A Missão de Sandy Bochechas” estreia na Netflix nesta sexta-feira (2), em mais um derivado de Bob Esponja. Desta vez, a franquia é expandida com um filme focado na esquilo cientista mais famosa do fundo do mar.

Na história do longa-metragem, Sandy coloca toda a sua coragem e inteligência em ação para salvar a Fenda do Biquíni de uma grande ameaça. O lugar, que se tornou o lar da roedora, é subitamente raptado e transportado do oceano, com todos os seus habitantes, para um laboratório do Texas.

Sem pensar duas vezes, a esquilo fêmea parte em uma missão para o seu estado natal, na companhia de Bob Esponja, com o objetivo de resgatar uma cidade inteira. Com a ajuda da família, ela encara todos os perigos para livrar seus amigos marinhos das garras de uma cientista que quer fazer experimentos genéticos com eles.



Para os fãs de “Bob Esponja Calça Quadrada” (animação criada por Stephen Hillenburg em 1999), o novo filme dá a oportunidade de conhecer melhor uma das personagens mais amadas da franquia. É revelado no longa, por exemplo, Sandy é, na verdade, um esquilo voador. Também descobrimos que ela vem de uma família circense, o que explica sua desenvoltura física e bravura sem igual.

Os Bochechas formam um clã unido, entusiasmado e acolhedor. O enredo aborda também a relação de Sandy com os parentes. Embora esteja feliz por rever os seus, a cientista precisa lutar para reafirmar para eles sua independência e a validade de suas próprias escolhas.

Além dos personagens que já conhecemos, “A Missão de Sandy Bochechas” traz novas figuras. A família da protagonista é formada por Papai, Mamãe e Vovó Bochechas, além dos irmãos de Sandy: Randy, o mais velho, e os gêmeos caçulas Rowdie e Rosie.

Com direção de Liza Johnson, o filme segue a mesma linha de escolha estéticas de “Bob Esponja: O Incrível Resgate” (2020), misturando live-action e animação em 3D. Os vilões da trama são interpretados por atores “em carne e osso”.

A comediante Wanda Sykes interpreta Sue Nahmee, cientista com interesses comerciais nos moradores da Fenda do Biquini. Já seus atrapalhados assistentes de laboratório são vividos por Matty Cardarople e Ilia Isorelys Paulino.

No original em inglês, o time de dubladores conta com as vozes originais da série animada, incluindo Carolyn Lawrence (Sandy), Tom Kenny (Bob Esponja), Bill Fagerbakke (Patrick), Mr. Lawrence (Plankton), Rodger Bumpass (Lula Molusco) e Clancy Brown (Seu Sirigueijo).

“A Missão de Sandy Bochechas” é fruto do acordo de produção de filmes e séries firmado entre a Netflix e Nickelodeon, que detém os direitos dos personagens. Em 2025, a plataforma de streaming deve lançar “Plankton: O Filme”, longa-metragem solo do vilão Plankton.



