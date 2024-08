Youtuber Emily Vick traz espetáculo "Dos Rosa em: Multiverso dos Elementos" ao Recife

A- A+

A Youtuber Emily Vick, uma das maiores figuras femininas do canal no Brasil, acumulando mais de 16 milhões de inscritos, aporta no Recife com o espetáculo “Dos Rosa em: Multiverso dos Elementos” no dia 18 de agosto.

A produção, que sobe no palco do Teatro Guararapes, às 17h, conta a história de cinco amigos enfrentam uma ameaça ao universo perfeito que conhecem.

Os ingressos custam a partir de R$ 130 e estão à venda na bilheteria do teatro e online através do site Cecon Tickets.

Na peça, os amigos Emily Vick, Leozinho, Katlen, Void e Robson têm suas vidas transformadas quando os cinco elementos que os definem – estrela, lâmpada, foguete, raio e ratinha – são desestabilizados.

Como resultado, Emily Vick é transportada para um universo alternativo, onde seus amigos trocam de personalidades e, para piorar, seu amado sobrinho Davi não existe.

Nesse novo universo, Emily enfrenta uma versão alternativa de si mesma: uma ativista contrária aos canais do YouTube, enquanto seus amigos agem de maneiras estranhas e inesperadas.

"Dos Rosa em: Multiverso dos Elementos"

18 de agosto, às 17h, no Teatro Guararapes

Ingressos a partir de R$ 130 no site Cecon Tickets

