Lulu Santos já está em casa e passa bem, diz comunicado do artista

O cantor e compositor Lulu Santos teve alta do hospital onde estava internado por conta de um quadro viral. A informação foi dada nesta quarta-feira (7), nas redes sociais do artista.

"O artista passa bem e está em sua casa, em repouso, aguardando os resultados dos exames complementares", avisa a nota.

Por conta do período em que ficou afastado, o artista teve de cancelar os shows que faria em Campina Grande (PB), nesta sexta-feira (9/8), e em João Pessoa (PB), no sábado (10/8).

"Novas informações sobre datas serão compartilhadas nas nossas redes sociais", completa o comunicado.

Lulu Santos foi internado na tarde de sexta-feira (2) no hospital São Vicente, na Zona Sul do Rio de Janeiro, com quadro viral compatível com os sintomas da dengue.

Em junho, o cantor apresentou sintomas de dengue, logo após uma internação de três dias por causa de um quadro de influenza A e gastroenterite aguda.

Na ocasião, ele se cuidou em casa, sob orientações médicas.

