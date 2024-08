A- A+

TEATRO Magiluth entra em cartaz no Teatro Marco Camarotti com o espetáculo "Miró: Estudo Nº2" Peça teatral ganha sessões a partir desta quinta-feira (8), sempre de quinta a sábado, às 20h; e aos domingos, às 17h

O Grupo Magiluth inicia uma nova temporada do espetáculo “Miró: Estudo Nº2” nesta quinta-feira (8), no Teatro Marco Camarotti, no Sesc Santo Amaro. As sessões seguem até o dia 18 de agosto, sempre de quinta a sábado, às 20h; e aos domingos, às 17h.

Com direção e dramaturgia do próprio grupo, o espetáculo reverencia a obra e a biografia do poeta pernambucano Miró da Muribeca, que morreu em 2022. Bruno Parmera, Erivaldo Oliveira e Giordano Castro estão no elenco, com Mário Sergio Cabral e Lucas Torres na produção.

Esse trabalho começou a ser pensado em 2015, ano em que o grupo transferiu sua sede para o Edifício Texas, no bairro da Boa Vista, proporcionando trocas constantes com vários artistas de diversas linguagens, incluindo Miró.



O formato de “estudo” permite ao Magiluth experimentar em cena um jogo de explicitar o processo de construção teatral. No caso específico de “Miró: estudo N°2”, o jogo proposto é: como fazer um personagem?

Serviço:

Espetáculo “Miró: Estudo Nº 2”, do Grupo Magiluth

Desta quinta-feira (8) até 18 de agosto; de quinta a sábado, às 20h, e aos domingos, às 17h

Teatro Marco Camarotti (Sesc Santo Amaro - R. Treze de Maio, 455 - Santo Amaro)

Ingressos a partir de R$ 30, à venda no Sympla



