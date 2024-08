A- A+

ARTES CÊNICAS "Salto": espetáculo do grupo Bote de Teatro tem sessões gratuitas no Teatro Hermilo Borba Filho Apresentações da peça ocorrem nesta terça-feira (6) e na quarta-feira (7), às 20h, no Teatro Hermilo Borba Filho

“Salto”, espetáculo do grupo Bote de Teatro, retorna aos palcos. Serão duas apresentações, nesta terça-feira (6) e na quarta-feira (7), às 20h, no Teatro Hermilo Borba Filho, com entrada gratuita.

A nova temporada amplia as ações para pessoas com deficiência (PCD). Entre os recursos de acessibilidade disponíveis, estão tradução simultânea em libras (Língua Brasileira de Sinais), audiodescrição, atividade sensorial e de autodescrição (a partir das 19h), assistência de profissionais da acessibilidade e infraestrutura acessível.



Outra novidade é a parceria com o programa “Pernambuco Conduz”. O serviço de transporte disponibiliza veículos adaptados e acessíveis para a locomoção de pessoas com deficiência que apresentam comprometimento da mobilidade. A solicitação deve ser feita por meio de um formulário online.

“Salto” é uma adaptação do clássico “Os Músicos de Bremem”, obra dos Irmãos Grimm, musicada por Bardotti e Bacalov, que também inspirou a montagem teatral “Os Saltimbancos”, com tradução de Chico Buarque, nos anos 1970.

Na dramaturgia, quatro pessoas desafiam suas próprias hipocrisias em busca de uma nova realidade, rompendo com a opressão e encontrando uma forma de viver em sociedade de maneira mais justa.

O elenco da peça conta com Cardo Ferraz, Daniel Barros, Inês Maia, Pedro Toscano e Una Martins. A trilha sonora original é de autoria da DJ pernambucana e produtora IDLIBRA, com operação ao vivo de Nadejda Maciel.

As apresentações têm o financiamento da Lei Paulo Gustavo, com apoio da Prefeitura do Recife. Os ingressos estarão disponíveis no site Sympla e na bilheteria do teatro, uma hora antes, com 10% destinado aos moradores da comunidade do Pilar e 10% para pessoas trans.



Serviço:

"Salto"

Quando: nesta terça-feira (6) e na quarta-feira (7), às 20h

Onde: Teatro Hermilo Borba Filho (Cais do Apolo, nº 142, Bairro do Recife)

Entrada gratuita, com retirada pelo site Sympla ou na bilheteria do teatro, uma hora antes do espetáculo

