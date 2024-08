A- A+

TELEVISÃO 'Estrela da Casa': "Tem música inédita da Marilia Mendonça no programa", diz Boninho Participantes do reality serão anunciados a partir dos intervalos de 'Família é tudo', nesta quinta

Uma das participantes do “Estrela da casa”, reality show da TV Globo que estreia na noite da próxima terça-feira, tinha uma parceria pronta com Marilia Mendonça, revela Boninho.



O diretor do gênero reality e variedades deu esse spoiler na coletiva de imprensa do programa na manhã desta quinta-feira, nos Estúdios Globo.

—Tem música inédita da Marília Mendonça no programa – contou Boninho, que salientou a qualidade técnica dos 14 participantes, que serão anunciados a partir dos intervalos de “Família é tudo” nesta quinta. –Todos esses artistas têm um EP pronto com oito músicas que vão ser lançadas ao longo da programação. Primeiro olhamos os talentos musicais. Depois, olhamos a personalidade. Eles têm o talento de cantar.

O “Estrela da casa”, apresentado por Ana Clara, estreia na próxima terça-feira (13) com 14 aspirantes a cantores disputando um prêmio de R$ 500 mil e uma carreira gerida pela Universal Music, com direito a turnê por todo o Brasil. O



O programa é exibido ao vivo, de domingo a domingo, depois de “Renascer” e do “Fantástico”, com câmeras 24h no Globoplay.

Na casa mais musical (e vigiada) do Brasil, a semana começa na quarta-feira, quando os artistas lançam um single de seu repertório.



A partir daí, começará a contagem. Quem tiver mais plays nas plataformas de áudio até domingo será o “Hitmaker” da semana, anunciado no programa ao vivo, depois do Fantástico, no domingo. Essa pessoa ganha uma vaga no show semanal.

Para fazer sucesso na música, não basta ter um hit, é preciso entender de business também. E a “estrela da semana” será o vencedor das dinâmicas que lidam com desafios da indústria.



Às quintas-feiras, durante o dia, especialistas visitam a casa para dar workshops e trocar experiências com os artistas.

Ana Clara é a apresentadora do 'Estrela da casa' - Foto: TV Globo/divulgação

Os experts também anunciam um desafio, disputado por grupos. À noite, ao vivo, os integrantes do grupo vencedor disputam uma prova entre si. Quem vencer está imune, com vaga no show e indicação de dois concorrentes para a “batalha”.

Durante o sábado também há prova ao vivo — o Globoplay transmite, para assinantes, 24 horas por dia da casa, como faz com o BBB. A disputa não tem nada a ver com música. É coisa de “reality show raiz”.



Pode ser prova de resistência, agilidade, ou que vier à cabeça da produção. O vencedor, o “dono do palco”, ganha vaga no show semanal, imunidade e indicação de concorrente para a batalha.

O que são Festival, Batalha e Duelo?

Toda terça-feira é dia de show, dia de “Festival” no “Estrela da casa”. Os competidores se apresentam ao vivo, num palco com toda estrutura profissional e com público. Sim, vai ter plateia dos Estúdios Globo para que os artistas sintam como é ser uma estrela de verdade.

Quem tem lugar garantido nesse Festival são a “Estrela da semana” e o “Dono do palco”, que venceram as provas, e o “Hitmaker”, que teve o single mais ouvido nas plataformas de áudio. As três últimas vagas são ocupadas por quem está no “paredão”.

Na quinta-feira, a “Estrela da semana” indica duas pessoas para a “Batalha”, que nada mais é que a grande votação semanal do reality. O menos votado pelo público deixa o programa, mas… ainda há uma chance de fugir da “Batalha”.

Dos dois indicados, um pode se salvar por meio do Duelo, que acontece às sextas-feiras. Na dinâmica, os dois indicados escolhem uma música para apresentar ao vivo, num palco mais intimista, simples, sem plateia. O público de casa, então, decide rapidamente pelo Gshow qual dois dois escapa da "Batalha" de terça-feira.

– Esse é um reality em que abrimos várias frentes para o público participar – diz Boninho.

Ainda na sexta-feira, tem a “Balada”, as festas que o público está acostumado a ver no BBB, com a mesma grandiosidade, promete a produção. No programa de sábado, ao vivo, mais um nome é indicado para a "Batalha", agora pelo "Dono do Palco". Este, sim, disputa a preferência do público e tentar se manter na disputa.

