"Estrela da casa": o que se sabe sobre o novo reality musical da Globo, que estreia na terça (13)

Estreia na próxima terça-feira (13) o "Estrela da casa", novo reality show da TV Globo, apresentado por Ana Clara. O programa, que tem um formato inédito e original, promete acompanhar o cotidiano de 14 cantores desconhecidos, que serão confinados, buscando uma oportunidade de serem conhecidos pelo grande público.



E, para isso, claro, será exibido de domingo a domingo com transmissão ao vivo para assinantes no streaming Globoplay.

Ao todo serão 50 dias de confinamento. O grande vencedor, que será conhecido em 1º de outubro, dia da grande final, ganhará R$ 500 mil e um contrato com a Universal Music, gravadora que gerenciará sua carreira e uma turnê por todo o Brasil.





Os participantes do reality serão conhecidos já nesta quinta-feira (8) durante os intervalos na programação noturna da Globo. Logo após o anúncio, diz a emissora, serão divulgadas em plataformas de streaming uma música inédita de cada cantor. A canção, entretanto, ainda não vai valer para o jogo.





O diretor artístico Rodrigo Dourado, a apresentadora Ana Clara e o diretor de gênero, Boninho Foto: Fábio Rocha/TV Globo

"Hitmaker"

Isso porque, na casa mais musical (e vigiada) do Brasil, a semana começará na quarta-feira, quando os artistas lançarão um single de seu repertório. A partir daí, começará a contagem: quem terá mais plays nas plataformas de áudio até domingo? No programa ao vivo, depois do Fantástico, Ana Clara anunciará quem é o "hitmaker" da semana, aquele que fisgou a audiência e ganhará uma vaga no show semanal.

Estrela da semana

Para fazer sucesso na música, não bastará ter um hit, será preciso entender de business também. E a "estrela da semana" será o vencedor das dinâmicas que lidam com desafios da indústria. Às quintas-feiras, durante o dia, especialistas visitarão a casa para dar um workshop e trocar experiências com os artistas. Os experts também anunciarão um desafio, disputado por grupos. À noite, ao vivo, os integrantes do grupo vencedor disputarão uma prova entre si. Quem vencer estará imune, com vaga no show e indicação de dois concorrentes para a "batalha". Os diretores ainda guardam a sete chaves os meandros da dinâmica da "batalha".

Dono do palco

Durante o sábado também haverá prova ao vivo o Globoplay transmitirá, para assinantes, 24 horas por dia da casa, como faz com o BBB. A disputa não terá nada a ver com música. É coisa de "reality show raiz". Poderá ser prova de resistência, agilidade, ou que vier à cabeça da produção. O vencedor, o "dono do palco", ganhará vaga no show semanal, imunidade e indicação de concorrente para a batalha.

