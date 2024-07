A- A+

STREAMING "Emily em Paris" e "Os outros": confira as estreias de séries no streaming em agosto de 2024 'The Umbrella Academy' e 'Cidade de deus: a luta não para' também estão na lista

Emily, Gabriel, Mindy e Camille — a turma toda de "Emily in Paris" — está de volta em agosto para a quarta temporada de uma das séries de maior sucesso da Netflix.



No dia 15, uma nova leva de episódios traz Emily gostando de Alfie e Gabriel, mas encucada com o fato deste último estar "grávido".

Quem está de volta em 15 de agosto é "Os outros", série do Globoplay com Adriana Esteves e Eduardo Sterblicht.







A segunda temporada se "muda" de um condomínio de prédio para um luxuoso condomínio de casas e ganha a colaboração de Leticia Colin e Sergio Guizé no elenco principal. O clima de thriller e reviravoltas continua.

Confira o calendário com as principais estreias do mês.

Dia 1

Batman: Cruzado Encapuzado (Prime video)

Instável, 2ª temporada (Netflix)

Manual de Assassinato para Boas Garotas (Netflix)

Dia 2

Cowboy Cartel: Segredos Obscuros nas Corridas de Cavalos (Apple TV+)

Dia 5

A Casa Mágica da Gabby, 10ª temporada (Netflix)

Dia 6

Batalha de Influencers (Netflix)

Dia 7

Somos os que tiveram sorte (Disney+)

Ariel (Disney+)

Casamento às Cegas: Reino Unido (Netlix)

Becoming Karl Lagerfeld (Disney+)

Dia 8

The Umbrella Academy, 4ª temporada (Netflix)

A Lenda de Shahmaran, 2ª temporada (Netflix)

Dia 9

5x Comédia (Prime video)

Yo Gabba Gabbalândia! (Apple TV+)

A Batalha dos Chefs Raiz (Netflix)

Dia 10

Submarinos Perdidos da Segunda Guerra (History)

O Poder de Hitler (History)

Dia 11

Industry, 3ª temporada (Max)

Dia 14

Bad Monkey (Apple TV+)

Os Piores Ex (Netflix)

Dia 15

Emily em Paris, 4ª temporada (Netlix)

Lost, 1ª a 6ª temporada (Netflix)

Os outros, 2ª temporada (Globoplay)

Dia 19

Turma CoComelon, 3ª temporada (Netlix)

Dia 21

De volta aos 15, 3ª temporada (Netflix)

Rei Charly (Disney+)

Dia 22

Um Distrito do Além (Netflix)

Quando Ninguém Vê (Netflix)

Dia 23

Pachinko, 2ª temporada (Apple TV+)

Dia 25

Cidade de Deus: a luta não para (Max)

Dia 26

No gain no love (Prime video)

Dia 27

Only murders in the building, 4ª temporada (Disney+)

Dia 28

O Som e a Sílaba (Disney+)

Dia 29

Terminator: The Animated Series (Netlix)

KAOS (Netflix)

Presidente por Acidente, 2ª temporada (Netlix)

Dia 30

Ídolos do K-pop (Apple TV+)

