A- A+

negócios Warner, dona da HBO, avalia separar streaming e estúdio de cinema da televisão, diz jornal Com a divisão, seria criada uma nova empresa livre da dívida de US$ 39 bilhões

A Warner Bros. Discovery está considerando a possibilidade de separar as suas atividades de streaming e estúdio da televisão tradicional, entre outras opções, como a venda de ativos, destinadas a aumentar o preço de suas ações, informou o Financial Times.

Segundo fontes citadas pelo jornal britânico, o diretor executivo David Zaslav e demais executivos da empresa estão discutindo a separação do estúdio de cinema Warner Bros. e do serviço de streaming Max em uma nova empresa, livre da atual dívida de US$ 39 bilhões.

Os grupos de mídia norte-americanos, incluindo a Warner Bros., têm lutado para melhorar a sua rentabilidade diante de uma guerra de streaming dispendiosa contra a Netflix Inc. Analistas preveem uma onda de consolidação à medida que as empresas tentam se recuperar de uma queda pós-pandemia.

A Warner Bros., empresa-mãe da CNN, HBO e outros canais, e produtora de filmes como Matrix, Mad Max, Harry Potter e Batman: O Cavaleiro das Trevas, foi formada em 2022 através da fusão da WarnerMedia, da AT&T, e da Discovery.



O negócio criou uma empresa sobrecarregada com dívidas em um momento em que a TV a cabo, seu principal negócio, estava perdendo espectadores e dólares de publicidade.

Zaslav foi rápido em reduzir o quadro de funcionários e os custos de produção, incluindo o fechamento do serviço de notícias on-line CNN+ e o cancelamento de filmes, incluindo o quase concluído Batgirl, com um custo de US$ 90 milhões.

Embora os cortes tenham ajudado a reduzir a dívida, eles não impressionaram os investidores, e as ações caíram cerca de 67% desde a fusão em abril de 2022. Em maio, a Warner Bros. reportou vendas e lucro trimestrais aquém das expectativas dos analistas.

No início deste mês, Zaslav disse que a indústria do entretenimento precisa fazer mais negócios.

— No próximo ano ou dois, veremos uma real consolidação, seja com empresas se comprando mutuamente ou se unindo para expandir o streaming — disse ele a repórteres na Conferência Sun Valley, depois que a notícia da fusão da Paramount Global com a Skydance Media veio à tona.

Procurados pela reportagem, representantes da Warner Bros. não estavam imediatamente disponíveis para comentar.

Veja também

CINEMA "Greice": comédia cearense premiada estreia nos cinemas; veja o trailer