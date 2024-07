Irmãos Duffer, criadores de ''Stranger things'', vão produzir série de terror para a Netflix

A- A+

Os irmãos Matt e Ross Duffers, criadores do hit " Stranger things", cuja quinta temporada deve estrear ano que vem na Netflix, já tem um novo trabalho em vista na plataforma. Segundo a Variety, eles vão produzir "Something very bad is going to happen" ("Algo ruim vai acontecer", em tradução livre), série de terror escrita por Haley Z. Boston, roteirista de "Hunters" e "Gabinete de curiosidades de Guillermo del Toro".

A sinopse oficial descreve a produção como "uma série de terror ambientada num casamento, acompanhando uma noiva e um noivo na semana que antecede suas desventuradas núpcias. Isso não é um spoiler — basta ler o título".

"Estamos entusiasmados em colaborar mais uma vez com os parceiros dos sonhos Matt, Ross e Hilary (Leavitt) para dar vida a esta história inesperada e arrepiante através da visão singularmente cativante de Haley", disse Peter Friedlander, vice-presidente de séries roteirizadas (EUA e Canadá) da Netflix.

Matt e Ross disseram ter ficado impressionados quando leram o roteiro pela primeira vez:

"Haley é um grande novo talento com uma voz singular. Sua escrita é aterrorizante, engraçada e simplesmente... muito Haley. Nos sentimos muito sortudos por estarmos produzindo seu primeiro programa e mal podemos esperar para compartilhar sua visão com o resto do mundo."

