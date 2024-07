Com ''Pedaço de Mim'', Netflix mostra é capaz de produzir novelas de qualidade

A- A+

A tevê do Brasil é conhecida pela produção de novelas. A Globo se tornou uma referência mundial nesse segmento, mas outras emissoras e, mais recentemente, serviços de streaming começaram a apostar no gênero. A Netflix prefere não chamar ''Pedaço de Mim'' de novela e define a produção lançada no último dia 5 como um melodrama – coisa que toda novela é.



Por aqui, poderia ser simplesmente definida como uma mininovela. Com 17 capítulos no total, o enredo guarda diversas características comuns aos folhetins. E, vale reconhecer, com uma qualidade que nem sempre se vê no ar.



A sinopse, por si só, já gera curiosidade. Liana, protagonista vivida por Juliana Paes, é uma terapeuta ocupacional bem-sucedida e com um casamento aparentemente estável com o advogado Tomás, interpretado por Vladimir Brichta.



O sonho de ser mãe, no entanto, gera nela uma ansiedade que a faz tomar, por conta própria, estimulantes para ovular e engravidar. Mas a descoberta de uma traição e um incidente envolvendo Tomás enquanto o casal está separado a leva a uma boate onde acaba exagerando.



A noite termina com uma relação sexual não consentida e ocorre um fenômeno científico raro, mas possível: por conta dos estimulantes para engravidar, Liana libera dois óvulos no mesmo ciclo e eles são fertilizados por diferentes parceiros, num fenômeno chamado de superfecundação heteroparental.



Um bebê é o sonhado filho do marido, já o outro é fruto da relação sem consentimento com o irmão da melhor amiga e sócia, Débora, papel de Martha Nowill.



Além dessa intrigante trama central, muito bem tramada pela autora Angela Chaves, ''Pedaço de Mim'' tem núcleos diferentes e outras histórias periféricas. E os episódios terminam sempre com ganchos impactantes. Como é construída como novela, quando se perde um ou dois capítulos, dá para entender o que houve pois o mote central é constantemente relembrado.



Pode até parecer que essas repetições são simples encheção de linguiça ou que algumas dessas cenas seriam dispensáveis, mas são importantes em produtos exibidos diariamente para não perder espectadores ao longo do tempo. Alguém que não entende o que está se passando tende a mudar de canal.



A cenografia é um destaque à parte em ''Pedaço de Mim''. As cenas foram todas em locações, sem estúdios. A trajetória de Liana e sua família é contada ao longo de 18 anos, entre 2006, época da gestação e do nascimento de seus filhos, até 2024, às vésperas dos meninos completarem 18 anos.

Faz falta uma trilha sonora definida (até para merecer o nome de melodrama), com músicas certas para determinados personagens que aparecem mais. Além disso, chama atenção a ausência de uma abertura também, que normalmente se vê em novelas.



A direção leva a assinatura precisa de Maurício Farias. Seu currículo é carregado de produções humorísticas, como ''Tapas & Beijos'', ''Filhos da Pátria'' e ''Mister Brau'', entre várias outras. Chefiando a direção artística de um folhetim, sua única experiência havia sido em ''Um Lugar ao Sol'', a primeira novela inédita da faixa das 21h da Globo depois da pandemia, em 2021, substituindo a reprise de ''Império'', entre 2021 e 2022. Uma novela que não teve sucesso de audiência, mas que impressionava pela estética e pela preocupação com o realismo.



Curiosamente, uma sinopse que também girava em torno de gêmeos, porém idênticos. Em ''Pedaço de Mim'', Maurício soube aproveitar bem o fato de gravar fora de estúdio, com câmeras percorrendo as locações nas sequências de ação. E mesmo com um elenco em que a maioria dos artistas não tinha tanta experiência no gênero, entrega um novelão no qual todos parecem estar bem.



O elenco tem excelentes surpresas. Juliana Paes está perfeita na pele da mocinha sofrida e a atuação de Vladimir é daquelas que deixam diversos sentimentos contraditórios em quem assiste. Felipe Abib, na pele do abusador Oscar, também se destaca. Nos núcleos paralelos, uma das tramas mais envolventes é a que gira em torno da obstetra e ginecologista Silvia, personagem de Palomma Duarte. Ali parece estar o grande respiro da história central de ''Pedaço de Mim'', mas sem deixar a profundidade de lado.



Silvia encara um romance inesperado com o também médico Vicente, vivido por João Vitti, enquanto precisa conviver com a independência do filho Inácio, papel do músico Bento Veiga. O rapaz tem uma degeneração na retina que o deixa totalmente sem visão. Mas esbanja otimismo, suavidade e bom-humor. É uma delícia ver as cenas da família e Bento cativa os telespectadores, principalmente quando faz a mãe perceber que está preparado para enfrentar o mundo sozinho.



O elenco jovem de ''Pedaço de Mim'', aliás, também impressiona. A começar pela dupla José Beltrão e Pedro Manoel Nabuco. Os dois são responsáveis por interpretar os irmãos Marcos e Mateus na fase adolescente – a mais importante delas, diga-se de passagem.



Ambos novatos no audiovisual, mas com um entrosamento perfeito. José, na verdade, trabalhou em família: ele é filho do diretor Maurício Farias, o caçula do casamento dele com a atriz Andrea Beltrão. E dá vida a um dos papéis mais importantes e difíceis, já que é Marcos quem nasce do estupro cometido por Oscar. Quem também chama atenção e ganhou sequências importantes na trama foi Agatha Marinho, outra que carrega sobrenome famoso.



A intérprete da engajada Julia é filha da atriz Polly Marinho, que se tornou conhecida na pele da hilária Sheila, empregada da dondoca Melissa, personagem de Christiane Torloni em ''Caminho das Índias'', novela da qual Juliana Paes também era a protagonista.



A julgar pela repercussão no Brasil e também no exterior, ''Pedaço de Mim'' tende a ser apenas o primeiro de outros projetos da Netflix focados no público que dedica tempo às novelas. Por aqui, segurou bem a posição de produção mais assistida na plataforma. Além disso, chegou a ocupar o quinto lugar entre os programas de língua não inglesa mais vistos no cenário global nos primeiros dias de seu lançamento. Um resultado que mostra que o Brasil se mantém como uma referência na teledramaturgia.

