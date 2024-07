A- A+

CELEBRIDADES Quem é Graciele Lacerda, mulher de Zezé di Camargo A jornalista publicou vídeo em que anuncia estar grávida do quarto filho do cantor

Esposa do sertanejo Zezé Di Camargo, 61 anos, Graciele Lacerda, 43 anos, anunciou nesta quinta (11) em seu perfil nas redes sociais que está grávida do cantor. A jornalista publicou um vídeo em que anuncia a gravidez do quarto filho de Zezé: "Estou grávida, esse é nosso milagre, a prova de que Deus sempre sabe o que é melhor para nós", disse.

A capixaba mantém um relacionamento com Zezé Di Camargo há cerca de uma década. O casa assumiu publicamente o romance em 2014, mesmo ano em que a separação do sertanejo foi oficializada.

Pois bem, em 2021, Zilu Godói usou as redes sociais para afirmar que a influenciadora digital era amante do artista de 61 anos quando ele ainda era casado. Graciele respondeu as provocações e ressaltou que Zilu sabia, naquele período, que o então marido estava tendo um caso com ela. Segundo a capixaba, Zezé até tentou sair de casa, mas foi impedido.

Fato é que, desde 2014, a relação de Graciele com os filhos de Zezé nunca foi 100% tranquila, apesar de todos tentarem manter o respeito durante a convivência em família. Até que... Em outubro de 2023, Wanessa Camargo se juntou com a cunhada Amabylle Eiroa e reuniu provas de que a madrasta mantinha um perfil falso no Instagram para propagar informações maldosas contras os enteados. A cantora abriu um processo judicial contra Graciele, mas desistiu de levar o caso adiante.

Graciele negou os fatos. E mais. Ao lado de Zezé, a capixaba mostrou para Wanessa — também com provas à mão, como alegou — que Amabylle Eiroa e Zilu Godói também vinham acusando recentemente a própria Wanessa de ser dona de um perfil fake nas redes sociais.

Em dezembro do ano passado, Graciele conseguiu, judicialmente, que o estopim da crise familiar não fosse exposto nas redes sociais. O Tribunal de Justiça de São Paulo decidiu que Amabylle deveria apagar posts nos quais acusava a esposa do sogro de criar perfis fakes para fazer ofensas contra membros da família Camargo e contra Zulu, ex de Zezé e mãe dos três filhos dele, Wanessa, Igor e Camilla.

A decisão da Justiça deve ser entendida apenas como uma forma do processo ser discutido em sigilo, sem causar mais danos à imagem da envolvida até que a decisão final seja dada.

