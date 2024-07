Morre a atriz Shelley Duvall, de ''O iluminado'' e ''Popeye'', aos 75 anos

A- A+

Shelley Duvall, conhecida pelo trabalho em "O iluminado", de Stanley Kubrick", faleceu aos 75 anos, em sua casa em Blanco, Texas. A atriz partiu, enquanto dormia, por complicações da diabetes. A informação foi confirmada pelo parceiro Dan Gilroy, com quem mantinha um relacionamento desde 1989.

"Minha querida, doce e maravilhosa companheira de vida e amiga nos deixou. Muito sofrimento ultimamente, agora ela está livre. Voe para longe, linda Shelley", escreveu Gilroy em nota publicada pelo Hollywood Reporter.

Filmes com Shelley Duvall

Além do clássico de Stanley Kubrick, adaptado de livro de Stephen King, em que interpretou Wendy Torrance, a atriz teve uma importante parceria com o cultuado diretor Robert Altman, com quem trabalhou em sete longas, incluindo os clássicos "Nashville" (1975) e "Três mulheres" (1977). Pelo último, Shelley recebeu o prêmio de melhor atriz no Festival de Cannes.

Com uma trajetória versátil no cinema e na TV, onde conquistou duas indicações ao Emmy, a atriz texana deixou Hollywood na metade dos anos 1990, retornando ao estado natal.

Foi no Texas, em Houston, que Shelley foi descoberta por Altman, que a chamou para atuar em "Voar é com os pássaros" (1970). No ano seguinte, fez outro longa do cineasta, "Onde os homens são homens" (1971).

No mesmo ano em que escapava do machado de Jack Nicholson em "O iluminado", a atriz apareceu em cena como a Olivia Palito de "Popeye", em que atuou ao lado de Robin Williams. Anos antes, fez uma participação em "Noivo neurótico, noiva nervosa" (1977), drama vencedor do Oscar de melhor filme dirigido por Woody Allen.

Shelley Duvall chorava por horas em ''O iluminado''

Em 1981, Shelley deu uma entrevista falando sobre o difícil processo que foi realizar "O iluminado", em que foi obrigada há chorar por horas e horas por vários dias seguidos. Informações dão conta de que Kubrick teria feito a atriz filmar a cena do taco de baseball 127 vezes. "Nunca mais darei tanto de mim. Se você quer sentir dor e chamar isso de arte, vá em frente, mas comigo não", disse à revista People.



Após 20 anos afastada das telas, Shelley fez uma participação no terror independente "The forest hills" (2023).

