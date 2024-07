Kim Kardashian adere ao esperma de salmão para tratamento de beleza facial

A- A+

Kim Kardashian é a mais nova celebridade a aderir ao esperma de salmão em seu tratamento de beleza facial, seguindo os passos da atriz americana Jennifer Aniston e do influenciador brasileiro Carlinhos Maia.

A influenciadora revelou a novidade no último episódio de "The Kardashians". Em uma conversa casual com a mãe e empresária Kris Jenner, Kim falou: "Eu fiz um tratamento facial com esperma de salmão injetado no meu rosto."

No episódio, Kim não dá detalhes sobre o procedimento, nem fala se foi um sucesso. Em entrevista ao Washington Post, Jennifer Aniston revelou que achava que o procedimento não teria feito diferença para ela.





Após o tratamento viralizar nas redes sociais, especialmente no TikTok, dermatologistas começaram a falar sobre a falta de comprovações científicas do mesmo.

“Embora este tratamento não seja prejudicial, ainda existem estudos limitados para discutir seus benefícios a longo prazo. esse tratamento deve ser feito por um profissional, principalmente se for injetável. É perigoso fazer isso sem profissional porque procedimentos inadequados e manuseio inadequado de ferramentas podem causar lesões ou feridas”, explica o dermatologista Hamdan Abdullah Hamed. “Normalmente, o DNA do esperma vem da truta salmão. O próprio peixe já pode ajudar com problemas de pele como inflamação por causa do ômega 3, mas o esperma do salmão pode ajudar na cicatrização de feridas, promover a elasticidade da pele e reduzir a inflamação.”

