Famosos Web resgata foto de Iza com Lewis Hamilton e faz torcida: "O Brasil está contando com você" Cantora, que anunciou término com jogador Yuri Lima após descobrir traição, está grávida de seis meses

Depois de Iza, grávida de seis meses, anunciar o término da relação com Yuri Lima por causa de uma traição do jogador de futebol, as redes sociais resgataram uma foto dela com Lewis Hamilton. O clima é de torcida — nos tons de brincadeira comuns do brasileiro na internet — para que o piloto de Fórmula 1 engate um romance com a artista.





O comediante Matheus Buente mandou um áudio nas redes do piloto, "informando-o" de que Iza está solteira. "O Brasil está contando com você. Faça seu trabalho".

"Pai é quem cria", brincou outro usuário do X ao resgatar a foto, fazendo alusão à gravidez da cantora.

Só existe uma saída! pic.twitter.com/gdcLuORsEZ — Matheus Buente (@MatheusBuente) July 11, 2024

"Oi, Iza! Tudo bem? Aqui o único homem capaz de saber carregar o mulherão que você é. O nome dele é Lewis Hamilton, ok?", escreveu outro.





"Sair de esposa de jogador do Mirassol pra wag (acrônimo de "wives and girlfriends", "esposas e namoradas") de F1 do sir Lewis Hamilton na Ferrari seria a maior volta por cima da Iza", sugeriu outro.

Encontro com Hamilton

Iza encontrou o inglês heptacampeão mundial de F1 num jantar em São Paulo, em outubro de 2022. Ele estava no Brasil por causa do GP de Interlagos. Na ocaisão, ela postou uma foto entre Lewis e Seu Jorge.

"Um jantar extraordinário na minha terça", escreveu Iza na postagem, na época já separada no ex-marido, Sérgio Santos.

O que aconteceu entre Iza e Yuri Lima?

Na noite de quarta-feira, a artista revelou, em vídeo publicado nas redes sociais, que não está mais com Yuri Lima porque descobriu uma traição. Grávida de seis meses, ela pediu para que as pessoas respeitassem o atual momento. O volante estava em campo, pelo Mirassol, na hora da publicação do vídeo e chegou a marcar um gol na partida.

O jornalista Leo Dias recebeu materiais que comprovavam a infidelidade de Yuri Lima e entrou em contato com a equipe da artista, que decidiu levar o caso a público.

"Ele me traiu. Eu não acredito que estou falando isso. Ele mantinha conversas com uma pessoa que já tinha ficado antes de ficar comigo, nunca parou de conversar com ela. Vocês vão conhecer ela, porque ela quer muito ser conhecida. O próprio Yuri deve tá recebendo essa notícia agora de surpresa. Acho que nessa situação, ele se achou muito esperto tentando vender as informações para alguns veículos a R$ 30 mil, informações que chegaram até mim", revelou ela no vídeo.

