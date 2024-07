Antes de traição de Yuri Lima, Iza viveu outro término traumático; relembre

A- A+

Em dois anos, Iza vivenciou dois términos traumáticos. Grávida de seis meses, a cantora — que anunciou, na última quarta-feira (10), o fim do relacionamento com o jogador de futebol Yuri Lima devido à descoberta de uma traição, como ela revelou — passou por outro momento turbulento na vida amorosa, em 2022, quando colocou um ponto final no casamento de seis anos com o ex-marido, o produtor musical Sérgio Santos.



À época, a artista deu a entender, por meio de declarações, que a separação não havia sido nada amigável. Especulações davam conta, naquele período, de que o divórcio teria sido marcado por uma disputa financeira entre ambos.





É que, para além da relação pessoal, Sérgio Santos também atuava como produtor musical da cantora pop — ele contribuiu, por exemplo, na elaboração do álbum "Dona de mim" (2018), o primeiro de Iza, e teve participação direta na produção de hits como "Pesadão", "Ginga" e "Gueto".



Ao longo do processo de separação, Sérgio teria reivindicado o valor de R$ 10 milhões para a ex-parceira, já que se considerava "responsável" pela carreira dela.





Iza e Sérgio Santos: ex-casal se beija, em barco, em foto de 2021 — Foto: Reprodução/Instagram

Diante da celeuma, ambos teriam entrado num acordo — e Sérgio teria embolsado cerca de R$ 3 milhões, como noticiou o jornal "Extra" naquele período. Nenhum deles se manifestou, até hoje, acerca da situação.

Um anos após a polêmica separação, Iza lançou o álbum "Afrodhit" (2023). E uma música, em especial, chamou atenção dos fãs, que consideraram que a artista mandou indiretas para o ex por meio da letra "Que se vá". Diz a canção: "Sе é pra lavar roupa suja, eu tô te devolvendo até o pregador / De santo não tem nada, mandava presente / Até essa conta fui eu quem pagou". Em outro trecho, ela acrescenta: "Quis até o pote da cozinha, vê se pode? Lembrei que cobra abraça antes de te dar o bote / Quando tava na pior eu que tava contigo / Dez milhões de dias, se eu cobrar tu tá f*dido".

Em meio a mais um momento delicado na vida pessoal, a cantora pediu a colaboração de fãs — e "respeito" do público —, como frisou, por meio de vídeo publicado no Instagram, na última quarta-feira (10).

O que aconteceu com Iza?

A cantora Iza anunciou, na última quarta-feira (10) que foi traída por Yuri Lima, pai da filha que espera. A artista descobriu que o jogador de futebol mantinha um relacionamento paralelo, nos últimos meses, com Kevelin Gomes, jovem que se define como "criadora de conteúdo digital". Ela teve acesso a prints de chamadas de vídeos e trocas de nudes e de conteúdo sexual por meio de mensagens por WahstApp.

