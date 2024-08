A- A+

MUNDO BITA Estreia nacional do novo espetáculo do Mundo Bita será no Recife em setembro "Crescer e Aprender" será apresentado no Teatro RioMar, em duas sessões

Os pequenos e pequenas que acompanham o Mundo Bita, serão contemplados com um novo espetáculo da turminha, que vai embarcar em mais uma aventura educativa no próximo dia 15 de setembro, em duas sessões no Teatro RioMar.



Com repertório que inclui 20 canções, incluindo inéditas, a novidade ganha estreia nacional no Recife. Os valores dos ingressos custam a partir de R$ 40 e podem ser adquiridos no site Uhuu e na bilheteria do teatro.

Inspiração via enquete

Para o novo espetáculo, o grupo realizou enquete nas redes sociais, em busca de inspiração para o espetáculo - e trazendo à tona a importância do público na criação do conteúdo.







Com duração de pouco maias de 1h, o espetáculo vai envolver a plateia em meio a uma experiência lúdica e ao mesmo tempo, educativa, centrada em cenografia colorida que faz da sala de aula um espaço imaginativo e vibrante.

O show "Crescer e Aprender" pretende ressaltar a importância da educação inclusiva e também democrática, adaptada às necessidades de uma nova geração de pequenos.



A escola como espaço de solidariedade, inclusão e construção de amizades, é um direcionamento do espetáculo, que traz entre as músicas novas "Criança Rima com a Educação".



A clássica "Sabiá Coruja", lançada na temporada "Bita e os Animais 3" também integra o repertório do show, assim como "Fazendinha" e "Viajar pelo Safari".





Confira o repertório completo do novo espetáculo do Mundo Bita:

1. Fazendinha

2. Canção pro Universo

3. Esplêndida Fauna

4. Criança Rima com Educação

5. Meu Pequeno Coração

6. Magia das Cores

7. Cada Coisa Tem Seu Formato

8. Página por Página

9. Eu Quero Ver Você Me Pegar

10. Xic, Xic, Xic

11. Hora da Escola

12. Aos Nossos Professores

13. Sábia Coruja

14. A Diferença é o Que Nos Une

15. O Porquinho

16. Chuva Chove

17. Viajar pelo Safari

18. Voa, Voa, Passarinho

19. Parabéns do Bita

Bis:

20. Dinossauros



Serviço

Estreia nacional | "Show do Bita - Crescer e Aprender"

Quando: Domingo, 15 de setembro, às 15h e 17h30

Onde: Teatro RioMar (RioMar Shopping - Piso L4) – Av. República do Líbano, 251, Pina

Ingressos a partir de R$ 40 no site Uhuu e na bilheteria do teatro (crianças até 1 ano e 11 meses não pagam e ficam no colo do responsável//meia-entrada para pessoas de 2 a 15 anos)

Informações: www.teatroriomarrecife.com.br

