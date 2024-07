Mundo Bita anuncia lançamento de "Seu Material Escolar", novo videoclipe

A- A+

O Mundo Bita já tem data para lançar o terceiro videoclipe da temporada. A animação “Seu Material Escolar” chega ao YouTube no dia 8 de julho, às 11h.



No vídeo, os personagens Bita, Lila, Dan e Tito mostram como itens como canetinhas, giz de cera e cola podem ser pura diversão. A música integra o álbum “Bita e a Escola”

De maneira lúdica, “Seu Material Escolar” explica como cada objeto utilizado em sala de aula contribui para despertar o aprendizado por meio da arte, criatividade e imaginação das crianças.

O Mundo Bita nasceu no Recife, há 12 anos, nos estúdios da Mr. Plot. Com cerca de cem clipes autorais já lançados, o projeto infantil ultrapassa 18 bilhões de visualizações no Youtube, somente no Brasil.

