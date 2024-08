"Negra Palavra - Solano Trindade": espetáculo sobre poeta pernambucano chega ao Recife

A- A+

“Negra Palavra - Solano Trindade”, espetáculo que evoca o legado do poeta pernambucano, estreia no Recife. A montagem carioca ganha apresentações nesta sexta-feira (30) e no domingo (31), às 19h, no Espaço O Poste.

Nascido no Recife, Francisco Solano Trindade foi um artista negro que contribuiu ativamente com a luta antirascista através de seu ativismo político e produção artística. Além de Pernambuco, morou também no Rio de Janeiro e em São Paulo, onde morreu aos 65 anos, em 1974.

A peça produzida pelo Coletivo Preto e pela Companhia de Teatro Íntimo, do Rio, busca recuperar a trajetória do poeta, que faleceu sem receber o devido reconhecimento. Feito a partir das poesias de Solano, o roteiro passeia através da linha do tempo do artista.



Diferentes momentos da vida do poeta são colocados em cena, costurando música, dança, performance e movimento cênico. São lançadas reflexões sobre identidade racial, ancestralidade e a vida do trabalhador.

Nos palcos desde 2019, a montagem chega ao Recife pela primeira vez. As apresentações da Ocupação Espaço O Poste, ação cultural realizada com incentivo do Programa Funarte de Apoio a Ações Continuadas 2023 - Espaços Artísticos.

Serviço:

Espetáculo “Negra Palavra: Solano Trindade”

Nesta sexta-feira (30) e sábado (31), às 19h

No Espaço O Poste (Rua do Riachuelo, 641, Boa Vista)

Ingressos por R$ 40 e R$ 20 (meia-entrada), à venda pelo Sympla



