FESTIVAL Mata Sul recebe festival de teatro com espetáculos de todo o estado Em sua quinta edição, o Festeraguas chega com um olhar incentivador, difusor e fomentador do teatro, da dança e da música

O município de São Benedito do Sul, recebe, entre os dias 17 e 21 de setembro, o V Festival de Teatro e Dança Terra das Águas Sagradas – FESTERAGUAS. Dentro da programação, além das apresentações, os participantes estarão concorrendo a prêmios, num total de 20 categorias, nomeados em homenagem a diversos artistas que contribuíram para o engrandecimento das Artes Cênicas.

Com um formato que privilegia as expressões artísticas do teatro, da dança e da música, o FESTERAGUAS abre ainda espaço para a literatura, o artesanato e as artes plásticas, extrapolando as fronteiras para todas as regiões de Pernambuco e do Brasil. O evento, descentralizado, terá espetáculos na Praça Caetano Alves de Aquino, no Centro Cultural Quitéria Medeiros, na Erem Eloy Malta de Alencar e no Teatro Carmelita Pereira.

Já as leituras dramatizadas e lançamento de livros acontecerão na Biblioteca Comunitária Lica Pereira, e as palestras e oficinas, no salão de múltiplo uso da Pousada Flor do Campo. Em 2024 o festival homenageia dois ícones da cultura pernambucana: o professor e artista multifacetado, Nazareno Petrucio e o professor e filósofo, Paulo Freire pelas contribuições dadas à educação, a arte e a cultura desse país.

Para além disso, ambos têm em comum serem professores e educadores que, em suas obras, tentam dar voz aos oprimidos, excluídos e colocados à margem da sociedade, transformando esses seres humanos em sujeitos assujeitados. O que esses artistas pensadores criaram foi um espaço legítimo de voz, que garante a disseminação do eco das falas dos não hegemônicos e as transformam em elementos irradiadores dos presságios de mudança e de uma efetiva transformação social movida pela educação e pela arte.

O V FESTERAGUAS é uma realização do produtor cultural Benedito José Pereira (Didha Pereira), com o incentivo do Funcultura, Fundarpe, Secretaria de Cultura e Governo do Estado de Pernambuco. Além disso, conta com o apoio cultural do Ponto de Cultura e Cineclube SBS Engenho de Arte, da Prefeitura Municipal de São Benedito do Sul, da Pousada Flor do Campo e da Biblioteca Comunitária e Espaço de Memória Lica Pereira.

Comissão Julgadora

A Comissão Julgadora do V FESTERAGUAS será composta por três artistas, educadores e técnicos de notório saber. O jornalista Jomeri Pontes, tendo já atuado em vários veículos, tais como: Gazeta Mercantil, Diario de Pernambuco, Jornal do Commercio, Folha de Pernambuco, Rede Manchete, SBT e na Rádio Tamandaré, e que também já fez diversos filmes e participa ainda da Paixão de Cristo do Recife; o ator e produtor Vinicius Coutinho, premiado como um dos melhores atores do Litoral pernambucano, um artista multifacetado, trazendo em seu currículo diversos prêmios. Especialista em Teatro na Sala de Aula, ele desenvolveu projetos de popularização dessa arte milenar, tais como Teatro vai à Escola e A Escola vai ao Teatro. E o professor doutor Dayvison Bandeira de Moura, graduado em Letras e Direito. Possui os títulos de mestre e doutor em Ciências da Educação, atualmente é professor, analista do discurso e diretor acadêmico do Programa Brasil da Universidad del Sol, em Assunção/Paraguai. É também mestre em Cultura Popular, premiado como um dos maiores coreógrafos e poetas das quadrilhas juninas pernambucanas, além de prêmios em concursos regionais e nacionais

Programação Completa:

17/09 – Terça-Feira

- 10h Apresentação da Comissão Julgadora e Equipe Técnica

Ponto de Cultura e Cineclube

- 11h As Novas Aventuras de João Grilo e Chicó

Ponto de Cultura e Cineclube

- 13h Oficina de Dramaturgia

Ponto de Cultura e Cineclube

-16h Dançando pros Santos Reis

Palácio das Artes

- 16h30 Homenagens: Palestras com Padre Ramos e Doutor Bandeira.

Lançamento de Livros

Palácio das Artes

- 17h30 Vozes e Corpos Ancestrais

Palácio das Artes

- 19h A Cobiça das Cabaças

Palácio das Artes

-20h Aqui Quem Manda é a Véia

Palácio das Artes

18/09 - Quarta-Feira

-10h Lisbela e o Prisioneiro

Ponto de Cultura e Cineclube

- 11h A Noiva da Cacimba

Ponto de Cultura e Cineclube

- 13h Oficina de Dramaturgia

Ponto de Cultura e Cineclube

- 15h30 Baianada

Erem Eloy Malta de Alencar

- 16h Três Dias de Escuridão

Palácio das Artes

- 17h Debate - Impressões

Palácio das Artes

- 19h Cara do Pai

Palácio das Artes

19/09 - Quinta-Feira

- 10h Drama de Preto

Ponto de Cultura e Cineclube

- 11h Debate - Impressões

Ponto de Cultura e Cineclube

- 13h Oficina de Dramaturgia

Ponto de Cultura e Cineclube

- 16h Pa(ideia) – Pedagogia da Libertação

Palácio das Artes

- 19h Deu a Louca no Convento

Palácio das Artes

20/09 - Sexta-Feira

- 10h Dom

Ponto de Cultura e Cineclube

- 11h Debate - Impressões

Ponto de Cultura e Cineclube

- 13h Oficina de Dramaturgia

Ponto de Cultura e Cineclube

- 14h Leitura Dramatizada A Longa Noite

Ponto de Cultura e Cineclube

- 16h Retratos de Chumbo

Palácio das Artes

- 19h H(eu)stória – O Tempo em Transe

Palácio das Artes

21/09 - Sábado

-09h Leitura Dramatizada Conversa de Vizinhas

Ponto de Cultura e Cineclube

- 10h A Magia de ser Saltimbancos

Praça Caetano A. de Aquino

- 10h Rei do Baião – Um Tributo / Encerramento da Oficina de Dramaturgia

Praça Caetano A. de Aquino

- 15h Dom Casmurro

Praça Caetano A. de Aquino

- 16h Quincas Borba

Praça Caetano A. de Aquino

19h Premiação

Praça Caetano A. de Aquino

- 20h Encerramento com Projeto Vem Cantar / Show Musical

Praça Caetano A. de Aquino

Ficha Técnica:

Elaboração do projeto – Caio Márcio

Coordenação Artística – Carmelita Pereira

Produção Executiva – Feliciano Félix

Criação Troféus – Celso Madeira

Designer Troféus e Peças Promocionais – Marcelo Nascimento

Locução Rádio e Som de Rua – Alex Hulk

Assessoria de Comunicação – Anderson Souza Leão e Emanuel David D’Lúcard

Registro Fotográfico e Vídeos – Odália da Conceição

Execução Som e Luz – Gibson Félix

Comissão Julgadora – Jomeri Pontes/Vinicius Coutinho/Dayvison Bandeira

Curadoria – Didha Pereira/Feliciano Felix/Gilma Diogo

Produtor Proponente – Benedito José Pereira

