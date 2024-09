A- A+

DANÇA Play Rec 2024: Festival Internacional de Videodança do Recife anuncia seis obras inéditas; confira As produções fazem parte de uma ampla seleção de projetos que integram o evento e receberam apoio para a produção

Há 17 anos, surgia o Play Rec, iniciativa que incentiva a produção de videodanças da cena pernambucana, dando destaque para essa expressão artística. Para a edição de 2024, o Festival Internacional de Videodança do Recife anunciou o lançamento de seis produções inéditas criadas para o evento.

O material é fruto de uma ampla seleção de projetos que fazem parte do festival e receberam apoio para a sua produção. O conteúdo pode ser conferido no site oficial do evento.

As videodanças inéditas com apoio à criação são: ''Coincidança'' e ''Ribanceira'', por Ana Deus, artista convidada, de Portugal; junto ao trabalho ''Dourada'' [Goldish], por Letícia Sekito, do Brasil; e ''Omi'', por Wura Moraes, de Portugal. ''Cafeto", por Bruna Souza; e ''Oto'', por Dia Vieira, foram os selecionados entre os alunos da UFPE.

Open Call

Além destes, também estão disponíveis para visualização os 20 projetos do programa Open Call, que nesta edição bateu recorde de inscrições. Esta categoria reúne trabalhos de artistas da Argentina, Estados Unidos, México, Chile, Itália e França, além do Brasil, selecionados a partir de chamada pública.

A edição de 2024 do Play Rec também realiza um tributo à Cia. Etc., homenageando uma das mais influentes companhias de dança de Pernambuco.

O pesquisador do i2ads, Unidade de Investigação em Arte e Design da Faculdade de Belas Artes da Universidade do Porto (FBAUP), Oscar Malta, curador do festival, ressalta que o verdadeiro destaque do Play Rec 2024 é instigar continuamente as criações.

"Este suporte reflete o compromisso do festival em fomentar a cultura e a arte de forma sustentável e inclusiva. A iniciativa fortalece a integração da videodança no meio acadêmico e cultural do estado", afirma.

Com o objetivo de inserir Pernambuco no circuito global da videodança, o Play Rec tem promovido exibições, produções, discussões e intercâmbios sobre as interseções entre a dança e a tecnologia audiovisual. Ao longo dos anos, a iniciativa apresentou uma ampla gama de trabalhos, mostras e laboratórios criativos que enriqueceram a produção artística local e impulsionaram Recife como um elo na rede internacional deste segmento artístico.

"O legado do festival é visível e tangível, com a videodança agora integrada de maneira permanente na política cultural de Pernambuco. Isso evidencia o impacto duradouro e transformador que o Play Rec tem tido sobre o cenário artístico e educacional, não apenas no Brasil, mas também no mundo'', ressalta Oscar Malta.

Expressão artística

A videodança, uma forma híbrida que une a linguagem do cinema à linguagem da dança, tem se mostrado uma importante ferramenta de expressão artística contemporânea. Esta modalidade oferece uma infinidade de possibilidades criativas, permitindo que movimentos coreográficos ganhem novas dimensões ao serem capturados pela câmera.



Festival

O Play Rec 2024 é realizado por Play Rec, Lab VídeoD, A2 Produções e Brasil de Dentro, com incentivo do Funcultura, Fundarpe, Secretaria de Cultura do Estado de Pernambuco e Governo de Pernambuco. A programação completa está disponível no site www.festivalplayrec.com.br e no Instagram: @playrec_festival.

