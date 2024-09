Aldeia Yapoatan: Jaboatão recebe espetáculos e shows até domingo (21)

A- A+

A sétima edição da Aldeia Yapoatan promove, até o próximo domingo (21), um encontro entre linguagens com shows e espetáculos e atividades diárias em Jaboatão dos Guararapes, promovidos pelo Sesc PE.



O evento ocupará o Cineteatro Samuel Campelo, no Centro, na Faculdade Metropolitana, em Piedade; a Faculdade Metropolitana, em Piedade, e a Associação de Pescadores, em Barra de Jangada. Condira as informações completas estão no site do evento.

Programação

Nesta terça-feira, a Cia 2 Em Cena (PE), fará duas apresentações do espetáculo de palhaçaria “Histórias de um circo sem lona”, às 9h30 e às 14h, no Cineteatro Samuel Campelo. Os ingressos custam a partir de R$ 8. O equipamento também vai receber, entre outras atividades, show de Quinteto Violado, batalha de Vogue e Break e encontro de artes periféricas.

Na Associação dos Pescadores, a edição será no dia 20, a partir das 16h. Com classificação livre, as atividades também serão acessadas pela doação de alimento. Por lá, haverá o espetáculo de dança “Lua”, e apresentações musicais da cantora Lua e da sambista Sue.

Quinteto Violado integra a programação de shows

Aldeia Yapoatan

A iniciativa é uma extensão do Palco Giratório, e vem ampliando força no diálogo de produções nacionais com as locais e no objetivo central de fomentar as diversas linguagens culturais. Em Pernambuco, a Aldeia Yapoatan é a única realizada na Região Metropolitana do Recife - as outras três acontecem em municípios sertanejos. Além da essência cultural, também se volta para o social. Todos os alimentos arrecadados serão destinados ao Mesa Brasil do Sesc.

Homenagem

Nesta edição, a homenagem será à Tia Amélia. Nascida no Jaboatão dos Guararapes, é considerada uma das principais pioneiras mulheres compositoras de música popular do Brasil. Em sua vida, entre os anos de 1897 e 1983, também foi musicista, apresentadora de programas de televisão e dialogou com as artes cênicas.

Programação – Aldeia Yapoatan

CineTeatro Samuel Campelo (Praça Nossa Senhora do Rosário, 510. Centro)

17/09, às 9h30 e às 14h – Palhaçadas: Histórias de Um Circo Sem Lona (Cia. 2 Em Cena/PE). Classificação livre. Ingressos: a partir de R$ 8.

18/09, às 9h30 e às 14h – Lua, Estrela e Baião (Tapete Voador/PE). Classificação: 12 anos. Ingressos: 1kg de alimento não perecível; às 19h – Nê Rope – A Fertilidade da Nossa Origem (Coletivo Grão Comum/PE). Classificação: 14 anos. Ingressos: a partir de R$ 8.

19/09, às 19h – Quinteto Violado (PE) – Mostra Leão do Norte. Classificação livre. Ingressos: a partir de R$ 15;

20/09, às 19h – Vinte7 (Cia de Dança Ferreiras/PE). Classificação livre. Ingressos: a partir de R$ 8.

21/09, às 16h – Batalha dos Guararapes: Vogue e Break, Encontro das Artes Periféricas (Vogue Yapoatan e Coletivo Break Jaboatonense/PE). Classificação: 12 anos. Ingressos: 1kg de alimento não perecível; às 17h – Ophélia (DIG/PE). Classificação: 14 anos. Ingressos: a partir de R$ 8; às 19h – O Silêncio Sou Eu (Aldo Luiz/PE). Classificação livre. Ingressos: 1kg de alimento não perecível; às 20h – Allen Jerônimo e a Rave de Raiz (PE). Classificação livre. Ingressos: 1kg de alimento não perecível; às 21h – Coco do Rosário - Ingressos: 1kg de alimento não perecível

Faculdade Metropolitana (Av. Barreto de Menezes, 809, Piedade)

16, 17 e 19/09, às 18h - Oficina de Palhaçaria. Classificação: 18 anos. Valor a partir de R$ 18.

Associação de Pescadores (Rua Soure, 112. Barra de Jangada)

20/09, às 16h – Lua (DIG/PE); às 17h – Lua (PE); às 18h – Sue – Suemba (PE). Classificação: livre. Ingressos: 1kg de alimento não perecível

SERVIÇO:

Aldeia Yapoatan

Data: até 21 de setembro

Locais: Cineteatro Samuel Campelo, Faculdade Metropolitana, Associação de Pescadores

Programação completa e compra de ingressos

Veja também

Oscar Conheça os 6 filmes pré-selecionados para representar o Brasil no Oscar