capacitação Curso gratuito de formação audiovisual está com inscrições abertas "Raízes em Foco: Formação Audiovisual para Cultura Popular" ocorre de 23 a 27 de setembro, na Várzea

Estão abertas as inscrições para o curso “Raízes em Foco: Formação Audiovisual para Cultura Popular”. A iniciativa oferece capacitação gratuita em técnicas cinematográficas para jovens de baixa renda, de 23 a 27 de setembro, no bairro da Várzea.

Podem participar do projeto pessoas com idades entre 18 e 35 anos, engajados em manifestações culturais locais e interessados em seguir carreira no audiovisual. Elas aprenderão a documentar suas tradições e identidades culturais de forma autônoma, utilizando smartphones.

As aulas abordam desde os fundamentos da linguagem cinematográfica até a produção de filmes, incluindo roteiro, direção, edição e som. A formação será realizada no Centro de Capoeira São Salomão.

Os interessados podem se inscrever através de um formulário online. O “Raízes em Foco” foi idealizado por Diogo Lopes e Renato Barros, com produção de Clarissa Dutra, financiado pela Lei Paulo Gustavo.



