Curso de técnicas ancestrais de tingimento e estamparia com sementes é realizado no recife

Nesse sábado (14) e domingo (15), das 9h às 17h, o Museu da Abolição, conhecido como Centro de Referência da Cultura Afro-brasileira, localizado na Rua Benfica, nº 1150, bairro da Madalena, Zona Oeste do Recife, sedia o primeiro curso de técnicas ancestrais de tingimento e estamparia com semente e raizes .

Na ocasião, os participantes vão poder aprender, ponto a mão na massa, sobre o uso de plantas e sementes, presentes no dia a dia, como casca de cebola, açafrão, casca de romã, eucalipto, folhas de goiabeira, urucum, pau-brasil e cochonilha, podem dar cores e identidades às vestimentas, de forma acessível, sustentável e com baixo custo.

Além de poder aprender sobre técnicas de tingimento, o público vai se apropriar através de outras técnicas ancestrais, a exemplo de estamparia e impressão natural utilizando sementes, raízes, caules, flores e folhas.

A ideia é que, ao final da formação, seja realizada uma exposição com o resultado dos trabalhos produzidos ao longo do curso, para apresentação do público em geral.





