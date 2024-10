A- A+

CULTURA RECIFE Inscrições abertas para festival de dança e mostra de circo no Recife Programações integram o 27º Festival Internacional de Dança do Recife e a 13ª Mostra de Circo do Recife, respectivamente marcados para outubro e dezembro

Estão abertas as inscrições à ação formativa para o 27º Festival Internacional de Dança do Recife e para artistas, companhias, coletivos, trupes, grupos e circos itinerantes que desejem participar da 13ª Mostra de Circo da cidade.

Promovidas pela Prefeitura, por meio da Secretaria de Cultura e pela Fundação de Cultura da Cidade do Recife, os eventos ocorrem em outubro (Dança) e dezembro (Circo).







Festival de Dança

A 27ª edição do Festival Internacional de Dança do Recife - marcado para realização entre os dias 18 e 27 de outubro - vai promover a residência "Criação Fílmica", ministrada pela mineira, radicada na Baihia, Daniela Guimaraes, do dia 9 ao dia 13 deste mês.



As inscrições, abertas até esta sexta-feira (4), devem ser realizadas neste link.



Serão oferecidas 15 vagas, e a residência será realizada no Centro de Artes e Comunicação (CAC), em parceria com a Prefeitura do Recife e a Universidade Federal de Pernambuco.



Mostra de Circo

Já a 13ª Mostra de Circo do Recife, marcada para dezembro, recebe inscrições para projetos que contemplem ações de difusão e formação artística, voltadas para o público em geral, contemplando produções de circos atuantes em todo o Estado.

Interessado, entre artistas, companhias, coletivos, trupes, grupos e circos intinerantes, podem realizar inscrição até 16 de outubro no site www.culturarecife.com.br.

Dúvidas acerca das inscrições podem ser tiradas no Núcleo de Cultura Cidadã, no Pátio de São Pedro (Casa 39). Assim como nos telefones (81) 3224-3674 // (81) 9 9321-1517 (WhatsApp).



Além disso, o e-mail [email protected] também está disponível para dirimir dúvidas

Veja também

Cantor Tom Zé Tom Zé tem alta hospitalar em São Paulo