Jaboatão abre inscrições para editais do Plano Nacional Aldir Blanc de Cultura

Quatro editais do Plano Nacional Aldir Blanc (PNAB) para o setor cultural de Jaboatão dos Guararapes, estão com inscrições abertas a partir desta sexta-feira (20).



Interessados do setor, entre gestores, artistas e produtores, devem acessar o site Mapa Cultural de Jaboatão. As inscrições seguem abertas até 11 de outubro.



O município de Jaboatão, localizado na Região Metropolitana do Recife (RMR), foi contemplado com pouco mais de 4 milhões até 2028 - de acordo com a Política Nacional Aldir Blanc de fomento à cultura (PNAB), estabelecida pela Lei 14.399/2022.









Editais

Os editais do PNAB Jaboatão estão distribuídos em:



- Fomento Geral: subdividido em Projetos (fruição e formação) e Premiação em reconhecimento dos saberes e fazeres na cultural local;

- Dois editais da política pública Cultura Viva: segmentados em Ações Continuidas para coletivos e instituições sem fins lucrativos que atendem aos critérios;

- Premiação: para grupos e instituições



Serviço

Abertura de inscrições para Plano Nacional Aldir Blanc (PNAB) de Jaboatão

Até 11 de outubro no site Mapa Cultural de Jaboatão

