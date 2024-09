REC'n'Play: abertas inscrições para Djs, artistas e bandas autorais

A- A+

Artistas, DJs e bandas autorais interessadas em subir a um dos palcos do REC’n’Play 2024, têm até esta quarta-feira (25) para realizar inscrição no "Let's Play'.



O concurso, cujo foco é na valorização de trabalhos autorais, está com inscrições abertas no site do festival - que terá sua 6ª edição, cujo tema é "O Futuro nos Conecta", realizada entre os dias 6 e 9 de novembro, no Bairro do Recife.



Na seletiva, serão escolhidos dois DJs e dois artistas e/ou bandas autorais para apresentação no festival.



O resultado, preliminar, está previsto para ser divulgado no próximo dia 10 de outubro.









Curadoria

Após o resultado preliminar, uma curadoria vai selecionar dez artistas e/ou grupos musicais para apresentações de seus trabalhos no concurso.



A disputa acontece nos dias 18 e 19 de outubro, na Babylon Station, no Bairro do Recife.



Oito DJs também participam da etapa eliminat'roia, marcada para 20 de outubro, no mesmo local.



O resultado final com os contemplados da edição será anunciado em 21 de outubro no site do festival e nas redes sociais.

Regras para

a inscrição

Artistas e bandas que desejem participar do concurso, devem ter trabalhos autorais gravados em vídeo e/ou áudio, disponibilizados em plataformas online e gratuitas, a exemplo do Spotify, Deezer, YouTube, SoundCloud, Vimeo ou Google Drive.

Já os DJs devem enviar um link com pelo menos um trabalho autoral gravado em áudio ou DJ set mixado (mixtape) com 20 minutos de duração, disponibilizados também em plataformas.

As apresentações para a seletiva, que tem caráter eliminatório, devem ter 20 minutos (para cada DJ) e 30 minutos para cada artista e/ou banda de show - apenas com canções autorais.

Serviço

Inscrições abertas para o Let's Play

Até quarta-feira (25), no site do festival REC'n'Play

