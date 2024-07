A- A+

TECNOLOGIA Inscrições para o REC'n'Play já estão abertas; evento reunirá 600 atividades entre 6 e 9 de novembro Interessados devem realizar inscrição no site do REC'n'Play

As inscrições para o REC’n’Play, festival de tecnologia e inovação, já estão abertas.



O evento acontece no Bairro do Recife, na área central da Capital pernambucana, entre 6 e 9 de novembro.



Em sua 6ª edição, a programação conta com 600 atividades gratuitas, entre palestras, workshops, oficinas, debates, arenas temáticas e shows.

Este ano, o evento, realizado pelo Porto Digital, Ampla Comunicação e Sebrae Pernambuco, vai discutir o tema "O Futuro Nos Conecta".



Os eixos temáticos serão cidades e sociedade, economia criativa, e negócios e tecnologia, discutidos por especialistas de diferentes áreas.



Entre as novidades, está o espaço Inteligência Artificial, que pretende reunir ativações com imersões, vivências e experiências para todos os públicos.

Também será realizada a Arena de Negócios, com o objetivo de conectar empreendedores, startups, empresas tradicionais e de tecnologia.



No espaço, além de exposição de startups de diferentes níveis de maturidade, haverá uma área voltada para networking e conversas especializadas.

Para os interessados em jogos eletrônicos, a Arena Gamer pretende gerar experiências com jogos e disputas virtuais.



Computadores e consoles de última geração estarão disponíveis para que os interessados possam participar.



Haverá, ainda, a Arena de Robôs, que trará exibição de robôs, batalhas, oficinas e desafios para todas as idades.

