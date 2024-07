Academia Recife é inaugurada na UFPE; saiba como agendar nas 28 unidades na cidade

Foi entregue na quinta-feira (4) a Academia Recife da Universidade Federal de Pernambuco (UFPE), fruto de parceria entre a prefeitura da capital pernambucana e a instituição acadêmica.

O espaço funciona de segunda a sexta-feira, das 5h30 às 9h30, e das 17h às 21h; e aos sábados, das 6h às 10h.

Tanto na unidade da UFPE quanto nas outras 27 disponíveis no Recife, os interessados precisam agendar as atividades no portal Conecta Recife. Uma das unidades é de cross training e as demais, de musculação.

O prefeito do Recife, João Campos, esteve presente na inauguração ao lado do reitor da UFPE, Alfredo Gomes.

“ A universidade preparou a área e a prefeitura colocou os equipamentos, toda a estrutura necessária e, aqui, também teremos professores. Em um termo de compromisso assinado, garantimos que os alunos do curso de Educação Física possam participar das atividades e teremos produção científica aqui também”, afirmou João Campos, durante inauguração do novo equipamento.

Para o reitor da UFPE, Alfredo Gomes, a parceria é uma grande realização. “A academia vai beneficiar os estudantes, os professores, técnicos e a comunidade de maneira geral dos bairros da Várzea, Engenho do Meio, Iputinga, que vêm curtir o campus e fazer exercício. Agora, vamos ter um equipamento massa para melhorar, sobretudo, a qualidade de vida”, ressaltou.

João Campos e Alfredo Gomes celebram parceria entre PCR e UFPE (Foto: Edson Holanda/Prefeitura do Recife)

Agendamento

Para agendar as atividades é preciso preencher as seguintes informações: nome completo, data de nascimento, telefone de contato e telefone de emergência (com grau de parentesco do contato).

Após isso, escolhe-se a unidade de preferência e o horário para a atividade. Além dos exercícios físicos, todas as unidades também possuem acompanhamento nutricional gratuito para os alunos.

Já nas aulas para o público 60+, o programa oferece sessões de fortalecimento muscular e equilíbrio para contribuir para a melhoria da saúde e qualidade de vida dos idosos.

Além da academia da UFPE, as outras 27 unidades estão nos seguintes locais da capital pernambucana:

Água Fria, Avenida Boa Viagem, Barro, Bidu Krause, Bola na Rede (Guabiraba), Casa Amarela, Coque, Dois Unidos, Engenho do Meio, Guabiraba, Ibura, IPSEP, Iputinga, Jardim São Paulo, Lagoa do Araçá, Mustardinha, Parque da Jaqueira, Parque do Caiara, Parque Macaxeira, Parque Santana, Parque Santos Dumont, Praça do Hipódromo, San Martin, Santo Amaro, Torre, UR-7/Várzea e Várzea.

Academia Recife

O programa Academia Recife quase dobrou o número de pessoas atendidas. O salto foi de aproximadamente 30 mil em anos anteriores para cerca de 50 mil no ano de 2023.

A infraestrutura de cada uma das unidades espalhadas pela cidade possui cerca de 250 m² de área, projetadas em aço inoxidável. As turmas são de 32 alunos, com aulas de 40 minutos. São 10 acompanhamentos nutricionais gratuitos por turno, realizados por um profissional com o auxílio de um estagiário da área.