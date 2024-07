A- A+

Tecnologia Recife sedia evento do G20 e Prefeitura anuncia novas iniciativas tecnológicas Com a presença de delegações estrangeiras, a pauta principal inclui a transformação digital, políticas públicas para o setor e desenvolvimento sustentável

Nesta quinta e sexta-feira (4 e 5), Recife está sediando a terceira edição do Startup20, evento de tecnologia vinculado ao G20. Organizado pela Associação Brasileira de Startups (Abstartups) em parceria com a Prefeitura do Recife, o evento reúne líderes de economias mundiais no Mirante do Paço, no Bairro do Recife.

Na abertura do evento, o prefeito João Campos anunciou duas novas iniciativas: a linha de crédito do CredPop e o início da circulação do Espaço Conecta Móvel pela cidade.

Segundo Campos, “o Espaço Conecta Móvel conta com todos os serviços do Conecta Recife e vai circular em diversas áreas da cidade. A estrutura é figital, ou seja, físico e digital, para que todas as pessoas tenham acesso aos seus direitos e serviços que são ofertados. Todo recifense quer e merece um serviço de excelência e, no mundo em que vivemos hoje, é impossível oferecer o mais alto grau de qualidade sem um investimento intensivo em tecnologia. A PCR reconhece e valoriza a importância da inovação e continuaremos trabalhando para que novas soluções sejam desenvolvidas e, cada vez mais, as questões municipais sejam solucionadas”.

Também foi assinado um convênio entre a Prefeitura do Recife e a Agência Brasileira de Desenvolvimento Industrial (ABDI), representada pelo presidente Ricardo Cappelli. Este acordo visa criar um modelo pioneiro para o desenvolvimento de ecossistemas de inovação sustentáveis na capital pernambucana, através do projeto C.O.R.E.T.O (Conexões para Revolução Empreendedora e Tecnológica Online).

Este projeto objetiva conectar diversos setores da sociedade, como governo, empresas, academia e comunidade, para promover soluções inovadoras e fortalecer o ecossistema local de startups e negócios tecnológicos.

“Em suma, busca-se transpor o abismo entre a produção científica e a aplicação de tecnologia e inovação na prática, utilizando Recife como modelo para outros municípios, o que possibilitará sua replicação futura para outras localidades e realidades. A meta final é criar um ambiente de inovação que beneficie a comunidade local, promovendo o crescimento econômico sustentável e a transformação digital em todo o país”, afirmou Cappelli.

O secretário executivo do Ministério do Empreendedorismo, Microempresa e Empresa de Pequeno Porte, Tadeu Alencar, destacou a importância da gestão municipal em Recife.

“A Prefeitura do Recife é um exemplo para o Brasil de uma gestão pública que se abre aos desafios dos novos tempos. O GO MEI, por exemplo, une a necessidade de solução de pequenos problemas e a ativação da economia local. Esse é o tipo de iniciativa que faz com que a gestão melhore efetivamente a vida da população”, afirmou.

Novas Linhas de Crédito do CredPop

Durante a abertura do Startup20, a Prefeitura do Recife apresentou uma nova linha de crédito destinada aos motoristas de aplicativo e taxistas: o KIT GNV (de 5ª geração). O empréstimo de até R$ 4.500,00 pode ser pago em 60 parcelas de até R$ 100,00. Com os valores pagos em dia, a última parcela é isenta. A princípio, estão disponíveis 30 linhas de crédito, com instalação do kit realizada por oficinas credenciadas no CredPop.

Outra linha de crédito disponível é o KIT Entregador por Aplicativo, que oferece 30 bicicletas elétricas da Shineray com um crédito de R$ 6 mil, também pagável em até 60 vezes com parcelas de até R$ 100,00. Para solicitar o crédito, é necessário acessar o CredPop pelo portal Conecta Recife, preencher o formulário de cadastro e aguardar a análise, cujo retorno deve ocorrer em dois dias úteis.

Espaço Conecta Móvel

A Prefeitura do Recife também lançou o Espaço Conecta Móvel, um micro-ônibus que circula pelos bairros, facilitando o acesso online aos serviços públicos e programas municipais e federais. São mais de cinco mil serviços disponíveis gratuitamente, incluindo a solicitação de documentos como certidões e identidade, em parceria com a Secretaria de Desenvolvimento Social, Direitos Humanos, Juventude e Políticas sobre Drogas. O Espaço Conecta Móvel opera de segunda a sexta, das 8h às 15h, reforçando o compromisso da prefeitura com a transformação digital, combinando serviços físicos e digitais, conhecidos como “figital”.

