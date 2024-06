Dell vai construir fábrica de chips de IA para startup de Musk

A- A+

O CEO da Dell Technologies, Michael Dell, anunciou que a empresa está construindo uma "fábrica de IA", em parceria com a fabricante de chips Nvidia, para a startup de inteligência artificial do bilionário Elon MUsk, a xAI.

"Estamos construindo uma fábrica de IA da Dell com a Nvidia para alimentar o Grok, para xAI", escreveu Michael Dell em um post na rede social X, na quarta-feira.

Com o anúncio, as ações da Dell subiram cerca de 3% no pré-mercado nesta quinta-feira, antes da reabertura das bolsas em Nova York após o feriado de quarta-feira. os papéis da empresa de tecnologia fecharam com alta de 5% a $149,15 na terça-feira (18).

O Grok é uma ferramenta de IA inspirada no Guia do Mochileiro das Galáxias, que responde as perguntas e sugere as que uma pessoa pode querer fazer. Ele integra a plataforma X, e-Twitter.

Musk respondeu aos comentários sobre o post, dizendo que a Super Micro Computer também forneceria servidores. A conta X da Super Micro respondeu a Musk com um emoji de comemoração e um link para seu site.

Representantes da Dell e da Super Micro não responderam imediatamente aos pedidos de comentários e detalhes adicionais.

Tanto a Dell quanto a Super Micro estão aumentando sua capacidade de servidores para conquistar mais negócios de empresas que constroem e trabalham com programas de inteligência artificial, que exigem mais poder de processamento de dados.

A Super Micro anunciou no início desta semana que planeja adicionar três novas instalações no Vale do Silício para apoiar o crescimento da IA. As ações da Super Micro também subiram cerca de 3% no pré-mercado, após fechar a US$ 920,01 na terça-feira.

Em maio, a Dell disse que a receita de seus servidores equipados para lidar com tarefas de IA mais que dobrou no último trimestre em relação ao período anterior e seu backlog — lista de tarefas que precisam ser finalizadas em um projeto, com base nas demandas de clientes, líderes e outras área — aumentou.

Musk lançou a xAI, uma startup de inteligência artificial, em julho de 2023 como uma resposta à OpenAI e seu chatbot extremamente popular, o ChatGPT. Musk foi fundamental para a fundação da OpenAI, mas retirou seu apoio e alertou sobre os perigos da IA para a humanidade. A startup lançou seu concorrente do ChatGPT, o Grok, em novembro passado e levantou US$ 6 bilhões em financiamento de capital de risco em maio, com uma avaliação pré-money de US$ 18 bilhões.

