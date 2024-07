Prefeitura do Recife lança programa para inovação e crescimento de pequenos e médios negócios

A- A+

Nesta quinta-feira (4), a Secretaria de Desenvolvimento Econômico do Recife lançou duas novas ações destinadas a fomentar a inovação e aprimorar a qualidade dos pequenos e médios negócios da cidade. O anúncio foi feito pela secretária Joana Portela Florêncio, destacando à introdução do programa Gestor e a continuidade do programa Salto Tecnológico.

Programa Gestor

O destaque da coletiva foi o lançamento do programa Gestor, uma plataforma de gerenciamento oferecida gratuitamente. Este novo recurso digital promete uma transformação organizacional significativa, disponibilizando uma série de ferramentas que facilitam a gestão, a análise de desempenho e a automação de processos.

A Secretária de Desenvolvimento Econômico do Recife, Joana Florêncio, apresentou com entusiasmo a plataforma Gestor durante o evento de lançamento. Ela destacou a importância da iniciativa para o cenário empreendedor local, oferecendo soluções abrangentes e gratuitas que visam otimizar a gestão de negócios na cidade.

“A plataforma Gestor chega para atender empreendedores de pequenos e médios negócios no Recife, abrangendo mais de 94% das empresas locais. Com foco em simplificar a gestão financeira e operacional, a iniciativa oferece funcionalidades como controle de contas a pagar e receber, integração bancária, suporte para delivery e e-commerce, além da criação de sites”, disse Florêncio.

"Em um único ambiente, empresários terão acesso a ferramentas como dashboards e relatórios de metas, proporcionando toda a expertise necessária para administrar seus negócios de maneira eficiente e gratuita, mediante registro de CNPJ na cidade”, completou.

O Gerente Geral de Projetos Estratégicos da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Agadir Faria, destacou as funcionalidades e benefícios do programa Gestor.

“Entrega um sistema que atende a todos os tipos de empresa, com usabilidade fácil e que pode ser manuseado por todos os perfis de empreendedor, seja digitalizado ou não. É um ambiente intuitivo, e vai mostrar a situação real do negócio”, destacou Faria.



Essencial para as decisões do dia a dia e para ter a visão de oportunidades, além de necessidades e possíveis ajustes”, finalizou



A plataforma pode ser acessada pelo site do Conecta Recife, basta digitar gestor na barra de pesquisa e se cadastrar. Ou, pelo site



Salto Tecnológico

O Salto Tecnológico é uma iniciativa que visa capacitar empresas em gestão e presença digital, entra em uma nova etapa. Este programa tem sido crucial para ajudar empresários a adaptarem-se ao mercado digital, melhorando a competitividade e a eficiência operacional de suas empresas.

Durante o evento, Florêncio, ressaltou a relevância do programa Salto Tecnológico, realizado em parceria com o Sebrae.

“O programa é uma iniciativa crucial para capacitar e orientar individualmente pequenos negócios na utilização estratégica de ferramentas tecnológicas, não apenas promover uma transformação digital, mas também oferecer conhecimentos fundamentais como contabilidade, técnicas de vendas, atendimento ao cliente, e conformidade com regulamentações como a Lei de Proteção de Dados”, afirmou.

“O objetivo é fornecer tudo o que os pequenos negócios necessitam para potencializar, reestruturar e expandir suas operações de forma sustentável e eficiente”, acrescentou.



Adilson Bispo, da Casa Bispo - Pães Artesanais, relatou que a iniciativa da Prefeitura mudou totalmente seu negócio. A digitalização, as vendas online e o marketing nas redes foram responsáveis pelo crescimento do seu empreendimento.

”De repente um mundo totalmente desconhecido, em que eu não sabia de nada, não sabia sobre as ferramentas nas redes, se tornou algo indispensável e mudou totalmente meu negócio. O curso representou um salto tecnológico, me ensinou com detalhes o que fazer e como vender na internet”, disse o empreendedor.

Ele afirmar ter seu negócio em contato com o universo tecnológico a partir do programa.

“Eu costumo dizer que sai do mundo terrestre e me coloquei no mundo virtual. Logo em seguida ao momento em que comecei as primeiras aulas no curso, apliquei o que a professora ensinou e o resultado foi maravilhoso. A gente estava produzindo os pães para levar para as feiras e antes de chegar sexta-feira, o dia em que levamos, já se tinha vendido tudo, concluiu Bispo

