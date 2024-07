A- A+

Startups Recife sedia evento do G20 com foco em startups Abstartups e Prefeitura do Recife realizam terceira edição do Startup20

A Associação Brasileira de Startups (Abstartups), principal entidade do setor no Brasil, em parceria com a Prefeitura do Recife, realizará a terceira edição do Startup20, uma iniciativa global vinculada às ações de engajamento do G20. O evento acontece na capital pernambucana nos dias 4 e 5 de julho, no Mirante do Paço, Bairro do Recife.

Integrando a agenda do grupo de engajamento de startups e PMEs do G20, o evento reunirá representantes de governos e delegações do Reino Unido, Estados Unidos, Arábia Saudita, Angola, Índia, Omã, Rússia, Bangladesh, Portugal, União Europeia e Brasil.

O Brasil assumiu a presidência temporária do G20 no final de 2023, com mandato até 30 de novembro de 2024. Desde então, o país vem organizando várias reuniões de trabalho, incluindo o Startup20, que culminará com a Cúpula de Chefes de Governo e Estado em novembro no Rio de Janeiro.

A programação do Startup20 inclui discussões sobre a colaboração entre grandes empresas e startups, bem como inovações e tecnologias emergentes no Recife. Serão produzidos relatórios detalhados sobre as deliberações das reuniões de cúpula.

Um dos momentos chave do evento será a assinatura de um convênio entre a Prefeitura do Recife e a Agência Brasileira de Desenvolvimento Industrial (ABDI). Este projeto visa criar um ambiente de colaboração entre o setor produtivo, governo, academia e sociedade, através da plataforma C.O.R.E.T.O (Conexões para Revolução Empreendedora e Tecnológica Online).

A plataforma permitirá acompanhar negócios até sua consolidação no mercado, conectando os principais atores envolvidos e facilitando o acesso a oportunidades públicas e privadas.

Outro destaque será a maratona de programação Hacker Cidadão 11.0, promovida pela Prefeitura do Recife. Esta iniciativa visa estimular a criação de soluções inovadoras para a sustentabilidade na cidade.

Através da plataforma, será possível acompanhar os negócios desde sua concepção até sua consolidação, além de conectar os principais atores envolvidos e acelerar a entrega de soluções criativas, inovadoras e tecnológicas.

"Este evento internacional reforça o papel de destaque do nosso ecossistema de inovação e proporciona uma oportunidade única para promover a colaboração e o intercâmbio entre representantes de diversas nações", enfatizou João Campos, prefeito do Recife.

Ele anunciará novos programas voltados para pequenos empreendedores, através do Crédito Popular do Recife (Credpop), que oferece microcrédito a microempreendedores e pequenos empreendedores da cidade.

Serão disponibilizadas duas linhas de crédito: uma para financiamento de kit-gás para motoristas de aplicativos e outra para bicicletas elétricas para entregadores.

Ingrid Barth, presidente da Abstartups, destaca que a edição em Recife aumenta a visibilidade do empreendedorismo brasileiro e aprofunda as discussões dos encontros anteriores.

“Esses diálogos do Startup20 têm sido extremamente proveitosos para discutir uma colaboração global em inovação. Nosso objetivo é que os frutos colhidos desses encontros reverberem por todo o território nacional,” ressalta Ingrid.

Startup20 Recife

Data e horário: 4 e 5 de Julho, das 09h00 às 17h30.

Local: Mirante do Paço - Recife, Pernambuco.

Tv. do Amorim, 75 - 4º andar - Recife, PE, 50030-07

