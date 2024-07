Férias escolares: Grande Recife tem programação gratuita que une educação a diversão para crianças

A- A+

Em meio às férias de meio de ano letivo, diversos pais podem se encontrar na situação de não saber o que pode ser feito para entreter seus filhos.

Para este momento, uma programação gratuita em parques, shoppings e museus pelas cidades do Grande Recife podem ser solução para atividades lúdicas, porém educativas para o público infantil.

Uma das pessoas que não deixou a oportunidade passar foi Juliana Siqueira, orientadora pedagógica de 35 anos. Ela levou o filho, Matheus Siqueira, de sete anos, para aproveitar a programação gratuita do Espaço Ciência, em Olinda, e conhecer um pouco mais sobre a evolução humana.

“A gente aproveita as férias para se divertir e agregar conhecimento. Não é só uma diversão simples. É mais rebuscada, e a gente consegue oferecer mais capital cultural para criança. Para o restante das férias, tem outros locais que a gente quer ir abertos para a gente ir, como parques, que a gente sempre leva. Estamos muito animados com isso”, explicou a mãe.

“A gente gosta das férias porque podemos fazer mais coisas, aprender e nos divertir!”, completou Matheus, animado com a oficina.

Juliana e Matheus Siqueira já aproveitam as férias escolares no Grande Recife | Foto: Clarice Melo/Folha de Pernambuco

Quem também já deu o pontapé inicial na programação de férias foi Natália Nunes, de 36 anos. Ela é prima de Juliana e levou o filho, Arthur Nunes, nove anos, para aproveitar o dia fora de casa.

À Folha de Pernambuco, ela comenta a importância desse momento de férias para trazer atividades novas para a criança, que muitas vezes fica atrelada ao mundo digital.

“É um momento pra gente parar e aproveitar e vivenciar tantas coisas boas na nossa cidade. Muitos parques, museus e shoppings para a gente conferir. Fazer as crianças saírem tanto de tela. A gente busca incentivar isso. Desde que o Arthur era pequeno a gente tenta mostrar que estudar pode ser divertido”, afirmou.

Já o pequeno Arthur ainda espera fazer muitas outras atividades nas férias. “Eu quero passear nos parques. Jogar bola também. Quero vir mais vezes aqui para o Espaço Ciência. E me divertir nesse mês”, disse.

Natália e Arthur Nunes durante atividade educativa nas férias escolares | Foto: Clarice Melo/Folha de Pernambuco

Férias no Espaço Ciência

Um desses pontos é o Espaço Ciência, localizado no bairro de Salgadinho, em Olinda.

O museu segue com programação gratuita até 21 de julho, com várias atividades disponíveis, tanto para crianças, quanto para seus acompanhantes.

Dentre as atividades previstas, estão exibições de filmes, tour pelo espaço, exposição de uma maquete inteligente do sistema solar, dentre outras. Todas as práticas são voltadas para a união entre ciência, educação e divertimento.

“Nas nossas oficinas, abordamos áreas de biologia, matemática, física e história, para que a a gente possa também realizar uma interação de atividades com os visitantes. Uma das premissas do Espaço Ciência é educar e realizar a prática da ciência brincando, que é uma forma muito mais eficiente de aprendizagem. Então as crianças interagem totalmente durante as oficinas”, explicou a coordenadora do núcleo educativo do Espaço Ciência, Fabiana do Carmo.

O espaço funciona de terça a sexta, das 8h às 17h. Aos sábados e domingos, o espaço funciona das 13h às 17h. Em todos os casos, a última entrada é às 16h.

O equipamento fica aberto para o público, sem necessidade de inscrição prévia. Basta chegar mais cedo e pegar uma senha na recepção.

Grupos de mais de 10 pessoas, no entanto, precisam se inscrever por meio de um formulário online ou no site oficial do Espaço Ciência.

Até 9/07, às 14h30 - Cientista por 1 dia: desenvolvendo os mistérios da água

- Nesta atividade interativa e educativa, crianças e adultos terão a oportunidade de mergulhar no mundo da ciência e descobrir a importância vital deste recurso natural.



9/07, às 10h30 | 16/07, às 14h30 - Escavando vestígios arqueológicos

- Apresentar conceitos e técnicas básicas de escavação, destacando para o público a importância da preservação do nosso patrimônio e da nossa história. A atividade permitirá o contato com materiais encontrados por arqueólogos em escavações.



Até 10/07, às 10h30 | 17/07 às 14h30 - No interior de um computador

- Nesta oficina, o visitante receberá informações detalhadas sobre cada componente essencial de um computador. Em seguida, aprenderá passo a passo através do processo completo da montagem de um PC.

11/07, às 10h30 | 18/07, às 14h30 - Herbologia mágica: cultivando plantas medicinais

- Os visitantes que participarem da oficina terão a oportunidade de aprender sobre plantas medicinais e confeccionar pequenos vasos utilizando garrafas PET. Esses vasos poderão ser usados para plantar mudas ou sementes das plantas que serão apresentadas ao longo do percurso da trilha ecológica.

Até 16/07, às 10h30 - Experimento da dupla fenda

- O experimento tem como objetivo, ensinar física óptica para o público, utilizando do experimento da dupla fenda para demonstrar na prática o caráter ondulatório da luz.

Até 17/07, às 10h30 - Artroplot: estimulando a prática científica por mapeamento da meiofauna de solos de material composto

- A atividade incluirá uma explicação detalhada sobre os artrópodes, seguida por uma oficina prática onde os participantes poderão procurar e identificar diferentes tipos de artrópodes.

Até 18/07, às 10h30 - Maquete inteligente do sistema solar

- Nessa atividade o público terá a oportunidade de conhecer o Sistema Solar e descobrir a sua importância.

5, 12 e 19/07, às 14h30 - Sexta do cinema

- Na Sexta do Cinema - o Espaço Ciência apresenta uma atividade especial com 13 minutos de produção audiovisual seguidos de uma atividade lúdica.

5, 10, 12, 17 e 19, pela manhã e tarde - Plantando Ciência - distribuição de mudas

Tem como objetivo promover a educação ambiental e o cultivo sustentável de plantas, incentivando a conservação da natureza e a conscientização sobre questões ambientais, através da doação e plantio de mudas.

Férias no Observatório da Sé

O Observatório Astronômico do Alto da Sé, também em Olinda, vai oferecer uma programação gratuita até o dia 31 de julho.

O espaço, que funciona de terça a domingo, das 16h às 20h, vai receber uma atividade especial todos os dias, das 16h às 17h, de observação do sol, através de um telescópio próprio para a prática.

Além disso, serão fornecidas ações como boliche astronômico, construção de foguetes educativos, observação de aglomerados estelares, entre outras atividades.

O equipamento fica aberto para o público, sem necessidade de inscrição prévia. Basta chegar mais cedo e pegar uma senha na recepção.

Grupos de mais de 10 pessoas, no entanto, precisam se inscrever por meio de um formulário online ou no site oficial do Espaço Ciência.

Telescópio do Observatório da Sé, em Olinda | Foto: Espaço Ciência/Divulgação

Confira, abaixo, a programação completa das férias no Observatório da Sé.

Todos os dias de 16h às 17h - Observação do sol

- Através de um telescópio próprio para observação do sol, os visitantes poderão ver o astro rei brilhando.

5, 9, 11, 12, 17, 19, 23, 25, 26 e 31/07 - 18h às 19h - CINEastro

A oficina busca comparar as relações de trabalho e lazer do presente com as de outros tempos e espaços, analisando mudanças e permanências.

9, 11, 23 e 25/07 - 16h30 às 17h30 - Lançamento de foguetes

Comparar características de diferentes materiais presentes em objetos de uso cotidiano, discutindo sua origem, os modos como são descartados e como podem ser usados de forma mais consciente.

9 a 13 e 14 a 21/07 - 18h15 às 20h - Observação lunar

Através de um telescópio próprio para observação, os visitantes poderão ver a Lua.

5, 16, 19, 30/07 - 16h30 às 17h30 - Construindo foguetes educativos

A oficina ensinará a fazer um foguete usando apenas produtos recicláveis. (Obs: o participante tem que trazer duas garrafas PET para a confecção dos foguetes)

Programação na Biblioteca Pública

A Biblioteca Pública de Pernambuco (BPE), no bairro de Santo Amaro, Centro do Recife, também oferece, a partir desta sexta-feira (5), uma programação gratuita para o público infantil, com atividades educativas, recreativas e culturais.

Estão previstas oficinas baseadas em obras do escritor e desenhista infantil Ziraldo, além de apresentações musicais, exposições e roda de conversa. Algumas atividades exigem inscrição pelo telefone 81 3181.2660.

“Queremos ver a nossa biblioteca sempre cheia. Que as crianças possam crescer com a gente e que tenham acesso ao conhecimento e à cultura. Então, fazemos esse convite para todos participarem da nossa programação, que está bem diversa e atrativa“, destacou a gerente geral da BPE, Renata Lapenda Lins.

Férias na Biblioteca Pública de Pernambuco (BPE). - Foto: Josimar Oliveira/Secretaria de Educação e Esportes (SEE)

Confira, abaixo, a programação completa das férias na Biblioteca Pública de Pernambuco (BPE):

05/07: Música na Biblioteca – Apresentação do Coro Juvenil do CPM

Hora: 15h

Local: Hall da BPE

08 a 31/07: Exposições

Hora: 9h às 17h

Local: Setores diversos

09/07: A Fazendinha Maluca – Montando minha fazendinha

Hora: 9h

Local: Setor infantojuvenil da BPE

Inscrições pelo telefone: 81 3181.2660

11/07: Mosaico do Menino Maluquinho

Hora: 9h

Local: Setor infantojuvenil da BPE

Inscrições pelo telefone: 81 3181.2660

17/07: A Bela Borboleta – Oficina de colagem e pintura

Hora: 9h

Local: Setor infantojuvenil da BPE

Inscrições pelo telefone: 81 3181.2660

19/07: Contação de histórias e construção de livro de desenhos

Hora 14h

Local: Setor infantojuvenil da BPE

Inscrições pelo telefone: 81 3181.2660

23/07: O Rio: limpeza geral – Brincando com reciclagens

Hora 9h

Local: Setor infantojuvenil da BPE

Inscrições pelo telefone: 81 3181.2660

25/07: Pintura criativa inspirada no livro infantil ‘Flicts’

Hora 9h

Local: Setor infantojuvenil da BPE

Inscrições pelo telefone: 81 3181.2660

27/07: Jogos colaborativos

Hora 9h

Local: Setor infantojuvenil da BPE

Inscrições pelo telefone: 81 3181.2660

31/07: Roda de Conversa com escritoras sobre literatura jovem

Hora: 14h

Local: Sala de Leitura da BPE

Parques e shoppings

Nesse período de férias, uma boa pedida pode ser a ida a parques, para um maior contato com a natureza. No Recife, existem diversas opções, localizadas, em maioria, na Zona Norte.

Parque da Jaqueira é uma das principais opções gratuitas para as férias escolares | Foto: Paulo Pedrosa/Especial para a Folha de Pernambuco

Além disso, também são ofertadas atrações em shoppings espalhados pelo Grande Recife.

No Camará Shopping, em Camaragibe, a população vai poder conferir, já nesta sexta-feira (5), o “Camarim Kids”, com uma atividade para mudar o visual das crianças com penteados coloridos, fitas e sprays de cabelo. O evento começa a partir das 16h, no piso L3.

Outros pontos, como o Shopping de Afogados, Zona Oeste do Recife, e Shopping ETC, nos Aflitos, Zona Norte, também prepararam programação gratuita.

Confira, abaixo, o funcionamento dos principais parques do Recife.



Parque da Jaqueira - Graças, Zona Norte do Recife

Funcionamento: Todos os dias, das 4h às 22h

Parque das Graças - Graças, Zona Norte do Recife

Funcionamento: Aberto 24 horas por dia

Parque Santana - Santana, Zona Norte do Recife

Funcionamento: Segunda a sábado, das 10h às 22h; domingos e feriados das 14h às 20h

Parque da Macaxeira - Macaxeira, Zona Norte do Recife

Funcionamento: Todos os dias, das 5h às 22h

Parque Dona Lindu - Boa Viagem, Zona Sul do Recife

Funcionamento: Todos os dias, das 14h às 22h

Confira, abaixo, a programação gratuita de férias dos Shoppings do Grande Recife.



Camará Shopping



Sexta-feira (5) - 16h - Camarim Kids

Local: Piso L3

Sábado (6) - 16h - Balada com Recreação

Local: Praça de alimentação

Shopping Afogados - Afogados, Zona Oeste do Recife

13/07 - 11h às 11h45 e das 13h às 13h45 - Recreação Infantil com a Caixa de Eventos

19/07 - 11h - Espetáculo Circense

20/07 - 12h - Espaço de RPG

*Inscrição no site oficial necessária

Shopping ETC - Aflitos, Zona Norte do Recife

6/07 - 10h às 17h - Feira de Troca de Livros



6/07 - 15h - Peça “Tio Dodinho e os Artistas de Circo”

13/07 - 15h - Peça “Mágico Rodrigo Lima”

27/07 - 15h - Peça “O Castelo Encantado”

*As inscrições para as peças são gratuitas, mas devem ser feitas com antecedência, no site oficial do shopping.

