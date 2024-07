Camará Shopping promove atividades infantis no mês das férias

A- A+

O Camará Shopping, em Camaragibe, divulgou a programação gratuita dedicada aos pequenos durante o mês de julho, férias da criançada. Atrações culturais, recreação e espetáculos estão previstos nas sextas e sábados do mês, sempre a partir das 16h.

Os eventos têm início já nesta sexta (5), com a Camarim Kids, e segue até o dia 27 de julho, com um espetáculo inédito da Turma da Mônica.

Confira, abaixo, o calendário:

5 de julho: Camarim Kids

6 de julho: Baladinha infantil e atividades recreativas

12 de julho: Espetáculo "Alice no País das Maravilhas"

13 de julho: Apresentação do Mágico Girafa

19 de julho: Recreação e Atividades Lúdicas

20 de julho: Circo do Mister Magic

26 de julho: Pinturas Artísticas

27 de julho: Espetáculo da Turma da Mônica



A programação será na Praça de Alimentação do shopping, localizada no Piso L3.

Além disso, segue a programação regular do cinema Moviemax Camará e o Game Station, que também são opção para as férias das crianças.

SERVIÇO

Programação infantil de julho do Camará Shopping

Quando: 5 a 27 de julho (às sextas e sábados), a partir das 16h

Onde: Camará Shopping/Praça de Alimentação (Piso L3) - Rua Manoel Honorato da Costa, 555, Vila da Fábrica - Camaragibe/PE

Acesso gratuito

