Férias: colônia abre mil vagas gratuitas para crianças com TEA

A- A+

A colônia de férias promovida pela Clínica Ninho, que fica na Ilha do Leite, área central do Recife, está com inscrições abertas para mil vagas destinadas a crianças com o Transtorno do Espectro Autista (TEA), com idades entre 2 e 10 anos.



A programação é gratuita e acontece de 1 a 31 de julho, nos turnos da manhã (9h às 11h), tarde (14h às 16h) e aos sábados das 9h às 11h.



O link da inscrição está disponível na bio do perfil @clinicaninho. Ao entrar em contato no Instagram, os responsáveis serão direcionados para uma plataforma onde serão solicitados os documentos necessários para a inscrição.

Para realizar a inscrição na colônia de férias, é preciso anexar o laudo médico e documentos de identificação. No ato da inscrição, os responsáveis deverão indicar se as crianças possuem alergias ou outros problemas que necessitem de cuidados mais específicos.



Colônia de férias

Toda a estrutura da Clínica Ninho será disponibilizada para as crianças com várias atividades que vão estimular a convivência e explorar novos métodos e conhecimentos para as crianças. Tais como: Playground; Arte; Lanche; Brincadeiras típicas; Exposição de artes; Oficina de Cupcakes; Jogos; Circuito Motor; Dia do cabelo maluco; Cineminha; Pintura na Parede; Caça ao tesouro.

Ao todo, uma equipe de mais de cem pessoas estará à disposição nas mais variadas áreas temáticas para dar o suporte necessário.



De acordo com a psicóloga e gerente da Clínica Ninho, Mirtes Martins, a colônia de férias vai oferecer uma experiência única e divertida para as crianças com TEA.



“Essa colônia de férias foi pensada para oferecer às crianças com TEA, uma experiência única e divertida. Além de todas as atividades que serão realizadas, elas poderão interagir e contar com os nossos profissionais qualificados para realizar toda essa experiência com a segurança necessária”, afirma Mirtes Martins.



Veja também

espaço Nasa escolhe a SpaceX para construir nave que vai "destruir" a Estação Espacial Internacional