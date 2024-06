Férias: Bibliotecas pela Paz oferecem atividades de leitura para crianças

A- A+

Durante o período das férias escolares, no próximo mês de julho, o projeto cultural “Nas dobras do livro”, promove uma série de atividades voltadas à mediação de leitura para crianças e adolescentes de áreas periféricas do Recife. Os encontros acontecerão nos dias, 17 e 27 de julho; e também em 09 e 14 de agosto.

As ações de férias serão sediadas na Rede de Bibliotecas pela Paz, da Prefeitura do Recife, localizadas nos bairros do Coque, Ibura, Madalena e Alto Santa Terezinha.

Cada encontro deve durar cerca de 2 horas de leitura e debates. As sessões serão mediadas pelo professor, Gabriel Santana, e contarão com o recurso de acessibilidade de intérpretes de Libras.

Férias 'Nas dobras do livro'

O projeto é incentivado pela Secretaria de Cultura do Recife, Fundação de Cultura Cidade do Recife, por meio do Sistema de Incentivo à Cultura. As inscrições são online.

A ideia, que tem como objetivo contribuir para a Política Estadual do Livro, Leitura, Literatura e Bibliotecas do Estado de Pernambuco, vai contar com um ciclo de mediações de leituras, ofertados, gratuitamente, para adolescentes, jovens, idosos, pessoas com deficiência e público LGBTQIAPN+, que residem em quatro localidades consideradas Zonas Especiais de Interesse Social – ZEIS.

Para participar do projeto “Nas dobras do livro” é preciso procurar uma das quatro bibliotecas, que funcionam dentro do Centro Comunitário da Paz - Compaz.

