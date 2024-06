A- A+

COLÔNIA DE FÉRIAS Férias: Instituto do Autismo abre inscrições gratuitas para colônia de férias com 8 mil vagas Colônia de férias será realizada entre os dia 1º e 26 de julho, nas cidades do Recife, de Olinda, Carpina, Igarassu e Caruaru

O Instituto do Autisto (IDA) está com as inscrições abertas para a tradicional Colônia de Férias da instituição.

Ao todo, oito mil vagas gratuitas, voltadas para crianças e adolescentes com Transtorno do Espectro Autista (TEA) com idade entre dois a 17 anos, serão disponibilizadas.

Com a expansão do IDA, esta será a edição com o maior número de vagas, distribuídas nas cidades do Recife, de Olinda, Carpina, Igarassu e Caruaru, acontecendo entre os dias 1º e 26 de julho.

A inscrição deverá ser realizada no post fixado no Instagram @institutodoautismo.

No ato, é preciso escolher em qual turno a criança ou adolescente irá participar.

A colônia estará disponível em dois horários: pela manhã, das 8h30 às 11h30, e pela tarde, das 13h30 às 16h30, sempre de segunda a sexta.

“Vamos realizar a maior colônia de férias para autistas do Brasil. É um momento que faz parte do nosso olhar de apoio às famílias, para dar um suporte maior durante o recesso escolar”, afirma o diretor-geral do instituto, Kadu Lins.

A novidade deste ano é que todas as famílias que colocarem seus filhos para participar da colônia do Instituto do Autismo terão direito de fazer a inscrição gratuita do curso online “Férias com seu Filho Autista”.

O curso irá ensinar como estimular as áreas cognitiva, motora, social e de comunicação das crianças e adolescentes autistas.

Programação

Com o tema relacionado às Olimpíadas, o slogan da colônia será "Nossa maior conquista é a inclusão."

Durante a programação, alguns atletas estarão presentes como convidados especiais.

Além disso, várias atividades físicas e esportivas, brincadeiras, lanche e banho de piscina farão parte da programação.

Outros serviços serão disponibilizados para as famílias dos autistas, como aferição de pressão e glicose, estética, massagem e maquiagem.

