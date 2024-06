Confira a programação dos cinemas do Recife e RMR (27/06 a 03/07)

A- A+

Na programação dos cinemas do Recife e Região Metropolitana, desta quinta-feira (27) até 03 de julho, tem a estreia de "Um Lugar Silencioso - Dia Um", spin-off estrelado por Lupita Nyong'o, e da comédia nacional "Tô de Graça", além do filme pernambucano "Salamandra". Confira a seguir:



PRÉ-ESTREIA

"Meu Malvado Favorito 4"

Gru dá as boas-vindas a um novo membro da família, Gru Jr., que pretende atormentar seu pai. No entanto, sua existência pacífica logo desmorona quando um mentor do crime escapa da prisão e jura vingança contra Gru.

Direção: Chris Renaud







ESTREIAS



"Um Lugar Silencioso - Dia Um"

O público vai testemunhar o dia em que o mundo ficou em silêncio. Com Lupita Nyong’o e Joseph Quinn como protagonistas, o prelúdio mostra como foi a chegada dos alienígenas na Terra em uma das maiores cidades do mundo.

Direção: Michael Sarnoski







"Salamandra"

Depois de passar anos cuidando do pai, Catherine se sente sufocada pelo contraste entre seus sentimentos e a sua realidade. Ela foge para o Brasil esperando se reconectar com sua irmã. Nesse novo cenário, livre de responsabilidades, mas ainda desorientada, ela se vê envolvida num romance inesperado com Gil, um jovem carismático. Catherine é tocada pela fragilidade de Gil, e a atração mútua entre eles surge do desejo compartilhado de aceitação, ambos como estrangeiros nessa nova paisagem. Enquanto seus corpos se encontram, as tensões da cidade ecoam entre eles, intensificando cada contato e tornando a libertação uma miragem distante. Determinada a não olhar para trás, Catherine enfrenta a difícil escolha de seguir adiante com sua transformação, mesmo que isso a leve a um desfecho violento e irreversível.

Direção: Alex Carvalho







"Tô de Graça"

Baseado na série líder de audiência do Multishow. Depois de ganhar uma indenização inesperada. Graça (Rodrigo Sant'Anna) decide torrar o dinheiro levando metade dos seus 14 filhos e filhas para um feriadão num resort luxuoso. A ideia é fazer uma grande surpresa para a filha mais velha que está namorando o playboy dono do estabelecimento. Mas o plano vai por água abaixo e, entre trapalhadas e confusões, a família acaba tendo que se acomodar num camping onde Graça reencontra um antigo crush.

Direção: César Rodrigues







"A Grande Fuga"

Bernard Jordan (Michael Caine), veterano da II Guerra Mundial, mora em uma casa de repouso, mas, em 2014, para comemorar o Dia D, ele foge rumo à Normandia, onde irá se encontrar com outros amigos. Na mesma ocasião, ele celebra 60 anos de casamento com Irene.

Direção: Oliver Parker







"A Flor do Buriti"

Em 1940, duas crianças do povo indígena Krahô encontram na escuridão da floresta um boi perigosamente perto da sua aldeia. Era o prenúncio de um violento massacre, perpetrado pelos fazendeiros da região. Em 1969, durante a Ditadura Militar, o Estado Brasileiro incita muitos dos sobreviventes a integrarem uma unidade militar. Hoje, diante de velhas e novas ameaças, os Krahô seguem caminhando sobre sua terra sangrada, reinventando diariamente as infinitas formas de resistência.

Direção: João Salaviza, Renée Nader Messora







"Aquela Sensação que o Tempo de Fazer Algo Passou"

Sucesso no Festival de Cannes. Ann (Joanna Arnow) enfrenta a estagnação em um relacionamento casual de BDSM, um emprego medíocre e uma família judaica conflituosa. Em meio à alienação crescente, ela luta para encontrar seu caminho nesta comédia autodepreciativa.

Direção: Joanna Arnow







EM CARTAZ



"Divertida Mente 2"

O novo filme retorna à mente da adolescente Riley durante o momento em que a sede de seus sentimentos (sua mente) está passando por uma demolição repentina para dar lugar a algo totalmente inesperado: novas emoções! Alegria, Tristeza, Raiva, Medo e Nojinho, que há muito tempo administram uma operação bem-sucedida em todos os sentidos, até Ansiedade, Inveja, Vergonha e Tédio aparecerem para dominar a mente da menina.

Direção: Kelsey Mann







"Bandida - A Número Um"

A trama acompanha a trajetória de Rebeca (Maria Bomani), que aos 9 anos de idade é vendida pela própria avó para o bicheiro que comandava o morro. Anos mais tarde, imersa em um mundo de corrupção e violência, ela assume o bando e toma o posto de número um do tráfico de drogas da favela.

Direção: João Wainer







"Clube dos Vândalos"

O filme acompanha a jornada de um clube de motoqueiros do centro-oeste americano, os Vândalos. Através da vida de seus membros, o filme narra, ao longo de uma década, a transformação do clube, de ponto de encontro de motoqueiros à margem da comunidade local, no início, à gangue sinistra que ameaça e coloca em risco até o modo de vida autêntico e único do grupo original.

Direção: Jeff Nichols







"Tudo O Que Você Podia Ser"

É o último dia de Aisha em Belo Horizonte. Acompanhamos a despedida na companhia de suas melhores amigas: Bramma, Igui e Will. Por meio do cotidiano e dos encontros entre as personagens, o filme tece um retrato afetuoso sobre a família que se escolhe constituir através do valor da amizade.

Direção: Ricardo Alves Junior







"1798 - Revolta dos Búzios"

A Revolta dos Búzios, ocorrida na Bahia em 1798, é um dos mais importantes acontecimentos da história do Brasil. Inspirado pelos ideais iluministas da Revolução Francesa centenas de homens negros planejaram um Levante com o objetivo de derrubar o governo colonial, proclamar a independência e implantar uma República democrática, livre da escravidão.

Direção: Antônio Olavo







"Assassino por Acaso"

Gary Johnson (Glen Powell) trabalha para a polícia e finge ser um assassino de aluguel para prender aqueles que o contratam, até que ele quebra o protocolo para tentar salvar uma mulher desesperada.

Direção: Richard Linklater







"Crônicas do Irã"

Acompanhe pessoas comuns de todas as esferas da vida enquanto percorrem pelas restrições culturais, religiosas e institucionais impostas a elas por várias autoridades, de professores a burocratas. Essas histórias comoventes, bem-humoradas e afetuosas, capturam o espírito e a determinação das pessoas em meio à adversidade, oferecendo um retrato da complexa sociedade iraniana.

Direção: Ali Asgari e Alireza Khatami







"Bad Boys: Até o Fim"

Com Will Smith e Martin Lawrence. Os Bad Boys Mike Lowrey e Marcus Burnett estão de volta para uma última missão no esperado Bad Boys Para Sempre.

Direção: Adil El Arbi e Bilall Fallah







ESPECIAL



"Harry Potter e o Prisioneiro de Azkaban" (Reexibição)

É o início do terceiro ano na escola de bruxaria Hogwarts. Harry, Ron e Hermione têm muito o que aprender. Mas uma ameaça ronda a escola e ela se chama Sirius Black. Após doze anos encarcerado na prisão de Azkaban, ele consegue escapar e volta para vingar seu mestre, Lord Voldemort. Para piorar, os Dementores, guardas supostamente enviados para proteger Hogwarts e seguir os passos de Black, parecem ser ameaças ainda mais perigosas.

Direção: Alfonso Cuarón



8 ½ Festa do Cinema Italiano (Moviemax Rosa e Silva)

Em sua 11ª edição, o 8 ½ Festa do Cinema Italiano movimenta o Moviemax Rosa e Silva, de 27 de junho a 3 de julho. A programação conta com dez filmes, ao todo: "Maria Montessori - Ensinando com Amor", de Léa Todorov; "Segredos", de Daniele Luchetti; "O Sequestro do Papa", de Marco Bellocchio; "A Imensidão", de Emanuele Crialese; "Ainda Temos o Amanhã", de Paola Cortellesi; "Lubo", de Giorgio Diritti; "Enea", de Pietro Castellitto; "Il Boemo", de Petr Václav; "A Última Noite de Amore", de Andrea Di Stefano; e "Zamora", de Neri Marcorè.



Sessão Descoloniza Filmes (Cinema da UFPE)

Nesta quinta-feira (27), às 14h30, exibição do documentário "Saudade Mundão", de Catharina Scarpellini e Julia Hannud, e, em seguida, às 16h20, do filme "Amanhã", de Marcos Pimentel.



Cine-Concerto Tela Sonora (Cinema da UFPE)

Uma experiência reunindo música eletrônica e curtas de animação de diretores brasileiros: "Meow" (1981), "Guida" (2014), "Faroeste, Um Autêntico Western" (2013) e "Plantae" (2017). Será nesta sexta-feira (28), às 18h30.



Sessão Chama Curtas (Cinema da Fundação/Derby)

No próximo sábado (29), às 14h, o Cinema da Fundação Joaquim Nabuco apresenta a sessão Chama Curtas, em parceria com o Projeto Paradiso. O evento inclui a exibição dos filmes "Infantaria" (2022), dirigido por Laís Santos Araújo, e "As Miçangas" (2023), codirigido por Rafaela Camelo e Emanuel Lavor. Além





CONSULTE OS HORÁRIOS DOS CINEMAS:

UCI (Plaza, Recife e Tacaruna)

Cinemark (RioMar)

Moviemax (Rosa e Silva, Igarassu, Camará e Royal)

Kinoplex (Boa Vista)

Cinépolis (Guararapes/Patteo)

Costa Dourada

Cinesystem (Paulista North Way Shopping)

Cinema da Fundação (Derby, Museu e Porto)

Teatro do Parque







