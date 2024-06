A- A+

Autismo Autismo: Caruaru recebe nova unidade do Instituto do Autismo este mês e realiza gincana gratuita Inauguração do espaço e evento fazem parte da celebração do mês do orgulho autista

O município de Caruaru, no Agreste de Pernambuco, irá receber uma nova unidade do Instituto do Autismo (IDA), no próximo dia 17. A inauguração do espaço faz parte da celebração do mês do Orgulho Autista e também contará com a realização de uma gincana grauita para crianças e adolescentes com TEA.

“Caruaru sempre nos acolheu muito bem em toda as ações que já realizamos. Agora chegou a vez da cidade ter uma unidade do Instituto do Autismo. Estamos felizes demais em conseguir, a partir de agora, estreitar nossos laços no Agreste e oferecer nossos serviços para o desenvolvimento infantil”, afirmou o diretor geral do IDA, Kadu Lins.

Dois dias antes da inauguração da nova unidade, no dia 15, o IDA promove uma gincana gratuita para crianças e adolescentes autistas. O evento acontece das 8h às 11h30 e contará com brincadeiras, brinquedos infláveis, piscina, dança, música, pintura, além de orientação e serviços para as famílias.

“São 150 vagas, com muitas brincadeiras em família, gincanas, atividades físicas e aquáticas. Tudo sempre acompanhado pelos profissionais do Instituto. Estamos preparando um dia muito especial para todos que participarem da Gincana em Família”, explica Kadu.

O evento tem vagas limitadas e, para participar, é necessário realizar agendamento prévio pelo link. A ação será realizada na nova unidade, localizada na rua Gouveia de Barros, 595, no bairro Maurício de Nassau, numa área com 1.400 m², com piscina e espaço para diversas atividades.

Atualmente, o IDA está presente nos municípios de Igarassu e Carpina, além das instalações em quatro bairros no Recife (Boa Viagem, Imbiribeira, Graças e Poço da Panela). Além dessas e da inauguração em Caruaru, uma unidade em Olinda está em andamento.

Em todas elas, o IDA disponibiliza de infraestrutura completa e uma equipe transdisciplinar, com psicólogos, terapeutas ocupacionais, nutricionistas, fonoaudiólogos, fisioterapeutas, profissionais de Educação Física, musicoterapeutas, especialistas em Terapia ABA (Análise do Comportamento Aplicada, da sigla em inglês Applied Behavior Analysis), TCC (Terapia Cognitiva-Comportamental), Integração Sensorial, Psicomotricidade Relacional e Funcional e psicopedagogia.

Além de todos os serviços oferecidos, as unidades do Instituto do Autismo também contam com terapias desenvolvidas na piscina, equoterapia (terapia assistida por cavalos), atividades esportivas ao ar livre e, também, ações externas.

“É incrível acompanhar a evolução dos assistidos, com grandes resultados em termos de independência e sociabilização. Também temos uma atenção e cuidado com as famílias, desenvolvendo atividades específicas para elas. O Instituto possui um olhar especial para também cuidar de quem cuida”, comenta Kadu Lins.

HISTÓRIA - O Instituto do Autismo foi fundado em 2020 por Kadu Lins, que é profissional de Educação Física, especialista em ABA e psicomotricidade, com formações no Brasil e no exterior. Todos os serviços e especialidades oferecidos pelo IDA podem ser acessados por meio de atendimento particular ou através de planos de saúde das redes conveniadas. Os pais e/ou responsáveis podem obter mais informações através do site ou pelo perfil do instituto no Instagram.

