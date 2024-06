A- A+

Autismo Diversão e serviços para famílias marcam gincana do Instituto do Autismo em Caruaru Evento aconteceu na manhã do último sábado (15), para celebrar inauguração da unidade na cidade, que abre as portas nesta segunda (17)

Uma manhã de muita diversão marcou a inauguração da nova unidade do Instituto do Autismo (IDA) em Caruaru, no último sábado (15).

A gincana em família contou com uma programação gratuita e inclusiva, voltada para crianças e adolescentes autistas e seus familiares.

Cerca de 150 famílias participaram de diversas atividades lúdicas e recreativas, brincadeiras na piscina, brinquedos infláveis, recreação com dança, música e pintura, além de orientação e serviços para as famílias.

O evento contou com a presença de profissionais de saúde da equipe multidisciplinar do IDA, além de recreadores à disposição das crianças nos brinquedos infláveis e outras brincadeiras.

“É importante demais essa interação do núcleo familiar para crianças e adolescentes com o Transtorno do Espectro Autista (TEA), fortalecendo ainda mais os vínculos entre eles. Além disso, promover a gincana é dar uma oportunidade de mais interação das famílias com os profissionais de saúde, para sanar todas as dúvidas sobre o espectro autista”, explicou o diretor-geral do IDA, Kadu Lins.

A gincana também foi uma oportunidade para as famílias conhecerem antecipadamente toda infraestrutura do IDA Caruaru, que fica na rua Gouveia de Barros, 595, no bairro Maurício de Nassau. O instituto, que será inaugurado nesta segunda (17), possui área com 1.400 metros quadrados, com piscina e espaço para diversas atividades.

“Estamos no mês do Orgulho Autista, que será celebrado no dia 18. Um dia antes, vamos marcar a conscientização sobre o autismo com a inauguração oficial da nossa unidade em Caruaru. Estamos muito felizes em dizer que, a partir de agora, o Instituto do Autismo fixou suas raízes no Agreste”, afirmou o diretor-geral do IDA, Kadu Lins.

Atualmente, o IDA está presente em Igarassu, em Carpina e em quatro bairros do Recife (Boa Viagem, Imbiribeira, Graças e Poço da Panela). Além dessas e da inauguração em Caruaru, uma unidade em Olinda também está em construção.

O IDA disponibiliza de infraestrutura completa e uma equipe transdisciplinar, com psicólogos, terapeutas ocupacionais, nutricionistas, fonoaudiólogos, fisioterapeutas, profissionais de Educação Física, musicoterapeutas, especialistas em Terapia ABA (Análise do Comportamento Aplicada, da sigla em inglês Applied Behavior Analysis), TCC (Terapia Cognitiva-Comportamental), Integração Sensorial, Psicomotricidade Relacional e Funcional e psicopedagogia.

Além de todos os serviços oferecidos, as unidades do Instituto do Autismo também contam com diferenciais, como: terapias desenvolvidas na piscina, equoterapia (terapia assistida por cavalos), atividades esportivas ao ar livre e, também, ações externas.

