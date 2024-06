Férias: Espaço Ciência, em Olinda, abre inscrições para voluntários atuarem no museu em julho

A- A+

Em preparação para o aumento de visitas durante as férias escolares do meio do ano, o Espaço Ciência, em Olinda, abriu inscrições para monitores voluntários que desejem atuar no museu durante o mês de julho.

As inscrições seguem até o dia 3 de julho, e devem ser feitas a partir de um formulário, que também está disponível no site oficial do Espaço Ciência. Para participar, é necessário ter mais de 18 anos e interesse em divulgação científica.

Como será o trabalho

O trabalho será feito a partir da disponibilidade dos voluntários, que vão poder escolher os dias e horários que melhor se adequem às suas rotinas.

“Todos os participantes receberão certificados que atestam seu tempo de contribuição, uma adição ao currículo e uma oportunidade de vivenciar o ambiente dinâmico e educativo do Museu. É uma ótima oportunidade para aprender, enriquecer o currículo e contribuir com a popularização da Ciência. Todos ganham com iniciativas como essa: os voluntários, o Espaço Ciência e a sociedade ”, destacou o diretor de Sensibilização e Divulgação Científica da Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação, Diogo Lopes.

Espaço Ciência abre inscrições para voluntários. - Foto: Saulo Aleixo/Espaço Ciência

Com o fim do prazo de inscrições, a equipe do Educativo do Espaço Ciência entrará em contato para dar continuidade ao processo de seleção e cadastro.

O Espaço Ciência é considerado um dos maiores museus interativos a céu aberto do Brasil. São, ao todo, 120 mil metros quadrados, ocupados por experimentos interativos, áreas para contemplação, lazer e aprendizagem.

O museu oferece ainda exposições, programas educacionais e eventos temáticos ao longo do ano.

