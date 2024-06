Recife recebe curso gratuito para formação de jovens em panificação, confeitaria e culinária

A- A+

O Recife é uma das cidades que está com as inscrições abertas até o dia 4 de julho para formação gratuita em panificação, confeitaria e culinária. O projeto De Grão em Pão atende jovens de 18 a 29 anos, moradores da periferia.

Os selecionados receberão bolsa-auxílio e, após a formatura, serão convidados a trabalhar em padarias próximas às suas residências, com carteira assinada. As inscrições devem ser feitas no site da Fundação Bunge.

Além do Recife, os municípios de São Paulo e Duque de Caxias, no Rio de Janeiro, também vão participar desse curso no segundo semestre deste ano.

Serão selecionados 45 alunos para participar do projeto, 15 para cada localidade. Não há necessidade de experiência prévia, mas sim aptidão para área e interesse em trabalhar em padarias. O resultado do processo seletivo será divulgado em 30 de julho também no site da Fundação.

“O Brasil conta com mais de 295 mil padarias, um número que cresce a cada ano. Segundo a Associação Brasileira da Indústria de Panificação e Confeitaria (Abip), há um gargalo de 140 mil profissionais para trabalhar nesses estabelecimentos, principalmente para atuar nas áreas de produção como padeiro, salgadeiro e confeiteiro", iniciou Cláudia Buzzette Calais, diretora-executiva da Fundação Bunge.

"É por isso que criamos o De Grão em Pão. Queremos oferecer qualificação profissional para um setor carente de mão de obra e ao mesmo tempo incluir jovens no mercado de trabalho”,completou.

Segundo dados do primeiro trimestre de 2024 da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua do IBGE, o nível de desocupação dos jovens de 18 a 24 anos no Brasil foi de 16,8%, mais do que o dobro da média nacional, que ficou em 7,9%. Em números absolutos, são 2,5 milhões de jovens de 18 a 24 anos desocupados no país.

Orientação socioemocional

Outro ponto importante do projeto é que os alunos recebem orientação socioemocional ao longo do curso e após a formação. Os jovens aprendem como preparar currículo, como se comportar no ambiente de trabalho e recebem acompanhamento de carreira profissional com mentoria da Fundação Bunge.

“Isso é muito importante. Muitos desses jovens estão começando sua trajetória profissional, sendo esse o primeiro emprego deles. É por isso que fazemos esse acompanhamento, com mentoria especializada, para ajudá-los nesse momento e prepará-los para oportunidades futuras”, explica Cláudia.

O projeto tem duração de dez meses e terá etapas de seleção; preparação socioemocional; qualificação profissional; contato com o mercado de panificação e confeitaria; formatura; encaminhamento para o mercado de trabalho; e acompanhamento de carreira profissional com mentoria da Fundação Bunge.

