Conservatório Pernambucano de Música realiza espetáculo junino nesta terça (25) e quarta (26)

A- A+

Com inspiração nas tradições juninas do Nordeste e no cotidiano do interior, o Conservatório Pernambucano de Música (CPM) apresenta, nesta terça (25) e quarta (26), o espetáculo “Saudade, o meu remédio é cantar", no Teatro de Santa Isabel, centro do Recife.

O espetáculo é dividido em três atos: "A feira", que mostra um comércio popular de rua e seus personagens típicos; "A fé", que revela o lado religioso e meditativo do povo sertanejo; e "A festa", momento em que se exalta a alegria de viver.

A maior parte do repertório do espetáculo faz parte do cancioneiro de Luiz Gonzaga, entre outras obras que representam o imaginário nordestino, como "Feira de Mangaio", de Sivuca e Maria Gadelha, e "Lamento Sertanejo", de Dominguinhos e Gilberto Gil.

“Acreditamos que a tradição junina é um tema muito bom para ser encenado, e o nosso principal elemento de conexão com a cultura nordestina é justamente a música”, destaca a gerente geral do CPM e diretora do espetáculo, Janete Florêncio.

Além de música, o espetáculo também contempla coreografias, figurinos e cenários pensados para retratar a cultura nordestina.

“Saudade, o meu remédio é cantar”, que estreou em 2020, é formado por alunos e ex-alunos do CPM do grupo cênico-musical.



SERVIÇO

"Saudade, o meu remédio é cantar", do Conservatório Pernambucano de Música

Quando: Terça (25) e quarta (26), às 19h30

Onde: Teatro de Santa Isabel | Praça da República, Santo Antônio - Recife/PE

Ingressos: R$ 20 (meia) e R$ 40 (inteira), na bilheteria do teatro



Veja também

MÚSICA Ludmilla e Iza lançam clipe de "Morrer de Viver" nesta terça-feira (25); confira o horário