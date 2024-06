A- A+

sabor ancestral Altar Cozinha Ancestral é reconhecido Patrimônio Cultural e Imaterial do Recife Desde 2014, o espaço é comandado pela chef Carmen Virgínia; em 2023, abriu sua primeira filial, em São Paulo

Fundado há 10 anos, no bairro de Santo Amaro, centro do Recife, o restaurante Altar Cozinha Ancestral, liderado pela chef Carmem Virgínia, acaba de ser declarado Patrimônio Cultural Imaterial da Cidade pelo prefeito do Recife, João Campos, através da Lei Municipal 19.254.

O espaço se consolidou como epicentro da cultura gastronômica ancestral por incorporar elementos e símbolos da cultura afro-brasileira e nordestina ao seu menu e à sua decoração. O espaço conta com imagens de santos, esculturas de orixás, comidas típicas e um baobá – símbolo de ancestralidade – no centro do salão principal.

"Quero parabenizar Dona Carmem e todos que fazem o Altar Cozinha Ancestral por esta merecida homenagem. Mais do que um restaurante, o Altar é um templo que reverencia os sabores ancestrais da culinária afro-brasileira, sendo o cenário perfeito para se conectar a esta cultura e desfrutar de uma experiência gastronômica memorável”, disse o prefeito João Campos.

Cada prato servido no Altar Cozinha Ancestral tem como referência as tradições culinárias passadas de geração em geração, em especial pela mãe e pela avó de Carmem Virgínia, que preservaram a essência da culinária afro-brasileira.

Dentro desse contexto, destacam-se no menu a cabidela da avó da chef e o Peixe Inajá, criado em homenagem à mãe de Dona Carmem.

“O Altar hoje é uma referência na gastronomia recifense, no coração de Santo Amaro, e que promove uma sintonia de aromas e texturas que celebram a rica herança cultural do nosso país. Quem ainda não teve a oportunidade de conhecer o local, está aí mais um motivo para aproveitar este rico espaço da culinária da nossa cidade", declarou Campos.

Chef e Yabassé

À frente do Altar Cozinha Ancestral está Carmem Virgínia, chef e yabassé (responsável pelo preparo dos alimentos sagrados no candomblé). Emocionada, ela agradeceu ao título dado ao espaço:

"Sendo uma mulher preta, recifense, pernambucana e praticante do candomblé, vejo este reconhecimento como uma homenagem maravilhosa às nossas raízes, aos nossos ancestrais e à nossa rica cultura gastronômica," afirmou Carmem.

Desde os sete anos de idade, Carmen Virgína tem sido responsável pelos pratos rituais em um terreiro no Recife, o que lhe despertou profunda conexão espiritual e cultural para sua culinária.

Além das fronteiras

Em 2020, o restaurante Altar foi o primeiro estabelecimento pernambucano a ser reconhecido na lista Latin America’s 50 Best Restaurants, em uma categoria especial, criada para restaurantes que representam o espírito latino-americano, através da celebração e preservação das tradições culturais e gastronômicas da sua região.

Após nove anos no Recife, em 2023 o Altar expandiu suas fronteiras. Abriu sua primeira filial, na cidade de São Paulo (SP), mais exatamente no boêmio bairro de Vila Madalena, pertinho do Beco do Batman.

O novo empreendimento contou com a sociedade de Carmen Virgínia com a cantora Luísa Sonza e a empresária Fátima Pissarra, enriquecendo a cena culinária de São Paulo.



No Recife, o Altar fica na Rua Frei Cassimiro, 449, em Santo Amaro.



